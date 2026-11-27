Bernhardt är klar för Luleå på lån.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Redan i somras pratades det om att David Bernhardt och Linköping skulle gå skilda vägar. Till slut, genom skadeproblemen i truppen, stannade backen tills vidare. Nu har uppgifterna om lånet till Luleå bekräftats.

David Bernhardt ansluter till SHL-konkurrenten över resten av säsongen.

– Det känns väldigt bra att vi kan välkomna David Bernhardt till Vårat Gäng. Han är en smart och spelskicklig back som besitter ett riktigt bra skott och som dessutom har god erfarenhet av att spela i SHL, säger Luleås Ulf Engman på lagets sajt.

– Dessutom hjälper han oss i den backsituation som vi befinner oss i och om allt går vägen med pappersarbetet är tanken att han skall vara spelklar redan till lördagens hemmamatch mot Rögle.

Den situation sportchefen nämner är den där Oliwer Sjöström och William Håkansson väntas försvinna under JVM, medan Otto Leskinen och Pontus Själin återhämtar sig från skada. Själin har dessutom bekräftats missa resten av säsongen . Därav längden på Bernhardt-lånet.

Bernhardt om Luleå: "Fick en positiv känsla"



LHC värvade Bernhardt efter att MoDo trillat ur SHL, men tiden i Östergötland har inte riktigt blivit som önskad. Avtalet går samtidigt inte ut förrän efter 2027/28-säsongen.

– Det känns roligt och inspirerande att göra flytten upp till Norrbotten för att bli en del av Luleå Hockey. Jag har hört väldigt gott om föreningen och fick en positiv känsla när jag fick frågan om att komma upp och spela med dom, säger Bernhardt själv.

– Från mina tidigare matcher i Luleå vet jag att supportrarna är väldigt engagerade och det brukar alltid vara bra stämning. Samtidigt som man har ett lag som alltid varit svåra att möta, utifrån att man både jobbar hårt och har skicklighet framåt.

Linköping och sportchefen Broc Little kommenterar det hela på följande vis:

– Utifrån vår nuvarande truppsituation i kombination med David har haft begränsat med speltid hos oss under hösten, ser vi detta som en bra lösning för samtliga parter, säger han i LHC:s kanaler.