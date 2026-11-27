Joachim Blichfeld ryktas bort från Tappara.

Foto: Bildbyrån (montage).

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När Joachim Blichfeld valde att lämna SHL och skriva på för Tappara fick han Rikard Grönborg som huvudtränare. Det som följde var en rejäl succé, både för honom och laget, med Liiga-guld samt 82 (!) poäng över både grundserie och slutspel.

År två har dock inte varit samma dans.

Även om Blichfeld även nu är en av lagets mest produktiva spelare är antalet mål på väg att halveras. Tappara ligger endast tre poäng över nedflyttningsstrecket och är redan, 24 matcher in på säsongen, inne på sin tredje huvudtränare i Jukka Rautakorpi (ersatte SHL-profilen Fredrik Norrena, som i sin tur klev in för Kari Jalonen).

Nu uppger Urheilucast att den tidigare Växjö Lakers- och Rögle BK-spelaren har uttryckt en önskan att lämna Tappara mitt under sin kontraktsperiod.

– Och det här är inte alls förvånande. Kroppsspråket på planen är vidrigt, produktionen är medioker och han beter sig som ett litet barn i Tapparas legendariska tröja, säger Esko Seppänen från Urheilucast.

Har spelat i Malmö, Växjö och Rögle

Joachim Blichfeld sitter just nu på ett avtal skrivet över även nästa säsong 2027/28, men skulle alltså enligt dessa rapporter vara öppen för en flytt redan innan dess. Var den danske OS-forwarden helst skulle vilja hamna framgår inte.

28-åringen kom till Sverige för första gången 2014. Då klev han in i Malmö Redhawks juniorverksamhet, och spelade sig vidare till en chans i NHL. Återkomsten i Sverige kom 2022 genom ett avtal med Växjö, där första året slutade i ett SM-guld.

I januari 2025 bytte Blichfeld Växjö mot Rögle, men där blev han endast kvar till slutet på samma säsong.