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"Absolut. Det kan säkert bli aktuellt med tiden", sade Södertäljes Emil Georgsson när han i början av november hyllade klubbens 15-årige underbarn Gabriel Wsol.

Det som sportchefen öppnade för var spel med A-laget, i Hockeyallsvenskan – trots att Wsol hittills endast gjort matcher i SSK:s U18. Men i och med Svenska Ishockeyförbundets regel där U17-spelare inte får spela U20-hockey kan inte den polske talangen ta nästa steg varken i år eller nästa år. För att belöna löftet, och få honom att stanna kan därmed seniorspel bli aktuellt.

Hur hade då Wsol klarat sig i den svenska andraligan? Bra, menar SSK:s U18-tränare Rasmus Sundgren.

– Jag tror att han skulle klara sig bra. Gabriel är sådan att det inte spelar någon roll... är vi lediga en söndagkväll så är han ute i Månsbrorinken och kör almis mot småkids och polare. Det spelar inte så stor roll var han är, han kör sin grej, han tävlar. Jag tror att han skulle klara sig väldigt bra, säger Sundgren i hockeysveriges podcast Framtidens stjärnor.

– Gustav Lindén, som är född 2010, har tränat en del med A-laget, och de möts på träningarna och har bra bataljer. Det är jag helt hundra på, att han skulle klara sig bra. Sen måste man ta rätt steg vid rätt tidpunkt också, man får inte stressas för mycket.

Gabriel Wsol: "Det hade varit ett stort steg, men..."

Dragan Umicevic, junioransvarig i Södertälje, var den som låg bakom värvningen av stortalangen, från Schweiz, och hintar även han att Wsol hade kunnat göra lite nytta under Nicklas Grossman i Hockeyallsvenskan.

– Det är svårt att säga. Jag tror att Gabriel är en sådan kille som skulle kunna anpassa sig, sen är det klart att han är lite mindre, men han skulle säkert kunna ligga på rulle och få de där lägena var han än spelar. Det skulle vara jäkligt intressant att se. Sen är det en bra nivå, det är ganska svår hockey att spela, men det skulle vara jäkligt intressant att se honom i den miljön, absolut, säger han.

Gabriel Wsol, som lämnade Polen som 12-åring, står just nu på 20 mål och 13 assist i U18. Allt över endast 15 matcher. Precis som Emil Georgsson tidigare sagt känns det alltså som att löftet redan är klar med U18-nivån.

– Det skulle vara en bra möjlighet, absolut. Det hade såklart varit ett steg upp, snabbare hockey, och bara bättre. Nu spelar jag med U18, så det hade varit ett stort steg att kliva in i A-laget, men det hade varit fint, att spela här, säger Wsol själv till hockeysverige och nickar ut mot Scaniarinkens läktare.

Hela avsnittet hittar ni på YouTube och där poddar finns!

Wsol och Novák gästar Framtidens stjärnor

Medverkande: Simon Eld, Martin Jansson, Gabriel Wsol, Nicolas Novák, Rasmus Sundgren & Dragan Umicevic.

00:00 - Programstart

05:10 - Faktaruta med Gabriel Wsol och Nicolas Novák

07:19 - Kemin tillsammans i Södertälje

11:49 - Tränaren Rasmus Sundgren om killarnas säsongsinledning

22:37 - Gabriel Wsol om sin hockeyresa från Polen

30:48 - Nicolas Novák om resan från Pardubice till Södertälje

36:42 - Dragan Umicevic: Så hittade SSK importtalangerna

43:42 - Långsiktiga planen – Reglerna som utmanar

52:46 - Gabriel och Nicolas om nästa steg