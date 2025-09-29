Johan Johnsson anslöt till Linköping inför fjolårssäsongen – nu uppges forwarden vara på väg bort ifrån klubben. Johnsson, som hittills bara fått speltid i en match, ska vara inställd på ett utlandsäventyr, detta enligt Expressen.

Johan Johnsson. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Johan Johnsson lämnade Oskarshamn för Linköping inför fjolårssäsongen. Under sin debutsäsong i Linköping spelade han 48 matcher och noterades för 10 poäng (3+7), med en tydlig roll som fjärdecenter. Linköping har inlett den här säsongen med en vinst på de första sex matcherna, och har bara lyckats plocka tre poäng.

Den här säsongen har forwarden dock inte kommit till spel i mer än en match – någonting som ska ha fått honom att blicka mot utlandet. Enligt Expressen ska forwarden vara intresserad av spel i någon annan liga, för att få en omstart i karriären.

Johnsson har under sin karriär gjort 331 matcher i SHL, där han noterats för 67 poäng (27+40). 32-åringen har också gjort 239 matcher i Hockeyallsvenskan, där han noterats för 122 poäng (35+87). Johan Johnsson är fostrad i HV71, som också har inlett säsongen 25/26 knackigt. Jönköpingslaget har inte lyckats ta en enda poäng på de första sex matcherna i SHL.

Source: Johan Johnsson @ Elite Prospects