Olof Glifford kan bli utlånad av HV71.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Förra säsongen var Olof Glifford utlånad till IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Den här säsongen var tanken att 21-åringen skulle etablera sig i SHL med HV71. Målvakten har däremot gått skadad under försäsongen och säsongsinledningen. Samtidigt sitter laget nu på tre målvakter.

Både Felix Sandström och Herman Liv har också imponerat i stunder. Även om laget har gått tungt med endast en trepoängare på åtta matcher så har målvakterna klivit fram med ett par jättematcher.

Olof Glifford jagas av Helsingfors

När de nu snart har tre friska målvakter kommer någon att lånas ut.

Det ser nu också ut att bli Olof Glifford. Efter att förra säsongen ha fått känna på spel i allsvenskan ser det nu ut som att han kommer få chansen i Finland och deras högsta liga. Enligt Iltalehti ligger då Helsingfors nära till hands. Klubbarna ska ha förhandlat om ett korttidslån flera gånger den senaste tiden.

Hifk behöver plocka in en målvakt sedan Tim Juel blev skadad och missar ett par veckors spel. I klubben spelar även Hugo Alnefelt som även han lånades ut till Helsingfors förra säsongen.