Elias Lindholm firar sitt målkalas mot Washington. Foto: Bob DeChiara-Imagn Images

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Elias Lindholm har fått sin beskärda del av kritik sedan han skrev sitt sjuårskontrakt med Boston Bruins värt runt 550 miljoner kronor sommaren 2024. Men den här säsongen har svensken verkligen visat sitt värde för klubben.

Produktionen har gått uppåt och Lindholm har, liksom hela Bruins, visat upp ett imponerande spel som bidragit till att laget befinner sig i toppskiktet av Eastern Conference.

I natt tog 32-åringen det hela till en ny nivå när han lämnade isen som fyramålsskytt i den vilda 7–5-segern mot Washington Capitals. Lindholm hade tidigare i karriären svarat för två hattrick – men inget av dem sedan han kom till Boston.

– Det var kul. Uppenbarligen var det mycket tur inblandat. Pucken träffade mig två gånger och det blev ett par styrningar, men det var roligt. Jag är glad att kunna hjälpa laget att ta två poäng. Det var två viktiga poäng för oss, säger Lindholm till NHL.com efter att ha blivit den första svensken sedan Joel Eriksson Ek i april 2025 att skjuta fyra mål i en och samma match i NHL.

Publiken missade Elias Lindholms hattrick

Svensken sköt viktiga 5–4 sent i den andra perioden och fyllde på till 6–4 när han styrde in David Pastrnaks skott i tredje perioden.

– Fantastiskt. Vilken kväll. Jag är otroligt glad för hans skull, säger Pastrnak om kedjekamratens insats.

– Det var en speciell kväll. Det här är världens tuffaste liga och sådana kvällar inträffar inte särskilt ofta. Det var en enastående insats.

När Lindholm gjorde sitt trejde mål för matchen var det bara en keps som landade på isen för att förkunna hans hattrick. När det fjärde målet kom regnade det in desto fler.

– Det var lugnt, säger Lindholm. Det var bara en, så en räckte. Jag gjorde ingen stor sak av det, men det var definitivt kul att se några fler komma flygande.

Pastrnak erkänner att han också missade det i stunden.

– Jag ska vara ärlig: Jag insåg faktiskt inte att det var hans tredje mål, skrattar han Jag kan inte ens skylla på fansen, för jag gick in i klungan och visste att det var hans mål. På något sätt hade jag glömt bort hans mål i den första perioden eftersom det hade gått så lång tid och jag var helt inne i stunden. Det var först när jag såg den första kepsen som jag förstod att det var hans tredje mål. Så jag kan inte klandra fansen – jag hade inte heller koll.

Ovetjkins tunga svit

Lindholm har nu svarat för 22 poäng (11+11) på 23 matcher och avancerar rejält i den svenska mål- och poängligan. Bland målskyttarna är han nu delad etta med William Nylander med sina elva fullträffar.

För Washington Capitals fortsätter det att grina illa. Det storsatsande laget har underpresterat rejält under Alex Ovetjkin s sista säsong och är nu hela nio poäng från en slutspelsplats. Ovetjkin själv har bara mäktat med ett enda mål på 21 matcher den här säsongen och är nu uppe i 16 raka matcher utan mål. Karriärens värsta mållösa svit.

Boston – Washington 7–5 (1–2, 4–2, 2–1)

Boston: Elias Lindholm 4 (11), David Pastrnak (11), Tanner Jeannot (2), Fraser Minten (8).

Washington: Tom Wilson (3), Alex Tuch (14), Pierre-Luc Dubois (6), Dylan Strome (4), Jakob Chychrun (3).

LISTA: Svenskar med fyra mål eller fler i NHL

Fem mål i en NHL-match Spelare Datum Motståndare Resultat Mika Zibanejad 5 mars 2020 Washington 6–5 Johan Franzén 2 feb. 2011 Ottawa 7–5 Mats Sundin 5 mars 1992 Hartford 10–4 Bengt-Åke Gustafsson 8 jan. 1984 Philadelphia 7–1 Willy Lindström 2 mars 1982 Philadelphia 7–6 Fyra mål i en NHL-match Spelare Datum Motståndare Resultat Elias Lindholm 21 nov. 2026 Washington 7–5 Joel Eriksson Ek 9 april 2025 San Jose 8–7 Adrian Kempe 11 feb. 2023 Pittsburgh 6–0 Filip Forsberg 30 nov. 2021 Columbus 6–0 Johan Franzén 6 maj 2010 San Jose 7–1 Mats Sundin 11 april 2006 Florida 6–5 Daniel Alfredsson 2 nov. 2005 Buffalo 10–4 Daniel Sedin 24 feb. 2004 Detroit 4–2 Markus Näslund 9 dec. 2003 Pittsburgh 4–3 Markus Näslund 14 dec. 2002 Edmonton 6–3 Michael Nylander 4 dec. 1999 Boston 9–3 Johan Garpenlöv 23 nov. 1990 St. Louis 5–3 Håkan Loob 3 mars 1988 Philadelphia 6–3 Tomas Sandström 11 jan. 1987 Vancouver 8–3 Kent Nilsson 20 dec. 1984 Vancouver 9–1 Mats Näslund 3 dec. 1984 Hartford 9–3 Kent Nilsson 27 feb. 1982 Philadelphia 9–8 Anders Hedberg 26 okt. 1980 Detroit 7–6 Sammanställningen omfattar grundserie och slutspel. Motståndarkolumnen döljs på mindre skärmar för bättre läsbarhet.