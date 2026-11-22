Connor Bedard tvingas genomgå en ny axeloperation.

Connor Bedards skadeproblem fortsätter. Chicago Blackhawks general manager Kyle Davidson meddelade på lördagen att den 21-årige stjärnan kommer att genomgå en ny operation i sin högra axel.

Enligt Davidson ska Chicago-kaptenen opereras senare i veckan för att åtgärda skadan. Det rör sig sannolikt om samma typ av ingrepp som han genomgick i somras.

Journalisten Mark Lazerus på The Athletic rapporterar att Bedard förväntas genomgå samma operation som i juli. Då tog rehabiliteringen drygt tre månader.

Connor Bedard opererades i juli

Bedard opererade den högra axeln den 8 juli och tvingades till följd av det missa Chicago Blackhawks sex första matcher för säsongen. Den 17 november var olyckan framme igen. I samband med en tekning i matchen mot Toronto Maple Leafs (6–3) skadade sig centern på nytt och lämnade omedelbart isen.

Någon prognos för hur länge Bedard blir borta den här gången har ännu inte presenterats. Efter den förra operationen behövde han omkring tre månader för att komma tillbaka.

Bedard, som kommer från North Vancouver i British Columbia, har svarat för sju mål och elva assist på 15 matcher den här säsongen. Totalt har han samlat ihop 18 poäng.

21-åringen valdes som nummer ett av Chicago i NHL-draften 2023 och är nu inne på sin fjärde NHL-säsong. Under sin rookiesäsong 2023/24 producerade han 61 poäng (22+39) på 68 matcher och belönades med Calder Trophy som ligans bästa nykomling.

Skrev femårskontrakt i somras

Säsongen därpå noterades han för 67 poäng (23+44) på samtliga 82 matcher. Förra säsongen blev hans hittills bästa i NHL-karriären med 75 poäng (30+45) på 69 matcher.

Bedard befinner sig under sitt första år på ett femårskontrakt med Chicago värt totalt 75 miljoner dollar.

Blackhawks har samtidigt haft en tung säsongsinledning. Laget ligger sist i Central Division med 16 poäng efter 23 matcher och har en målskillnad på –35, vilket är den näst sämsta noteringen i hela NHL.

Chicago avslutar sin tre matcher långa bortaturné med möten mot Vancouver Canucks på söndagen och Seattle Kraken på onsdag.

Source: Connor Bedard @ Elite Prospects

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