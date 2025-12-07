Uppgifter: HV71 jagar kontrakterade stjärnan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

”Stillman hugger på precis allt”, menar Expressens Johan Svensson – samtidigt som han avslöjar att en av dessa är Julius Nättinen.

– Det skulle kunna vara ett alternativ, säger han om HV71:s centerjakt till Jönköpings-Posten.

Kan Fredrik Stillman få in Julius Nättinen i HV71? Foto: Bildbyrån (montage).

För två år sedan lämnade Joonas Nättinen HV71 för spel i Ilves. Nu kan hans lillebror, Julius Nättinen, vara aktuell för en flytt till Jönköping.

När Expressens silly-expert Johan Svensson gästar Jönköpings-Posten i podcasten ”Nedsläpp HV71” avslöjar han nämligen att sportchef Fredrik Stillman visat intresse för 28-åringen. Detta som ett alternativ i jakten på en center.

– Vad jag hör hugger Stillman på precis allt. Han ställer frågor till spelare som har kontrakt och jag kan avslöja här att man har huggit lite på Julius Nättinen, alltså Joonas Nättinen brorsa, som är under avtal i HC Ajoie (i Schweiz). Honom har man varit på. Sen vet jag inte vad man fått för besked. Uppenbarligen inte ett positivt här och nu, men Ajoie är ju schweiziska ligans före detta Oskarshamn. Ligans sämsta lag på pappret, sämst ekonomi, så det skulle kunna vara ett alternativ, säger Svensson i avsnittet.

Spelade i Växjö 2021/22

Julius Nättinen har varit i SHL en vända tidigare, men lämnade då Växjö efter endast en säsong (2021/22). Detta trots 20 poäng på 33 grundseriematcher.

Nättinen gick vidare tillbaka till Finland HIFK, innan han 2024 skrev på för HC Ajoie. Första året i NL blev även en stor succé med 52 poäng (22+30) på 52 matcher. Denna säsong har Joonas lillebror producerat 14 på 22. Hans kontrakt i Schweiz gäller till och med 2026/27.

