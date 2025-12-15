”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hugo Gabrielson har varit ett utropstecken på Nybros blålinje den här säsongen.

Nu rapporterar Expressen att 23-åringen jagas av flera SHL-lag – och där Skellefteå ska ligga långt fram i jakten.

Hugo Gabrielson.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Flytten till Nybro har inneburit ett poängmässigt lyft för den 23-årige backen Hugo Gabrielson. Förra säsongen producerade han 26 poäng på 44 matcher för den småländska klubben, medan han den här säsongen stått för 17 poäng på 24 matcher i Hockeyallsvenskan och går mot sin poängbästa säsong i karriären.

Det har inte undgått SHL-klubbarna.

Enligt Expressen ska det nu finnas ett stort intresse för Gabrielson bland flera SHL-klubbar inför nästa säsong. Tidningen rapporterar att Skellefteå är ett av lagen som ligger långt fram i jakten på backen, som tidigare spelat juniorhockey i Frölunda och spelat en SHL-match med klubben på lån under säsongen 2021/22.

Har redan åtta backar på kontrakt

Skellefteå har på senare år lyckats väl med sina värvningar från Hockeyallsvenskan, där spelare som Filip Roos, Arvid Söderblom, Linus Karlsson och Jesper Frödén alla gått vidare och skrivit NHL-kontrakt efter ett eller några år i klubben.

Inför den här säsongen hämtade man även in Viktor Grahn från Södertälje, som inför landslagsuppehållet belönades med ett nytt kontrakt av klubben. Förlängningen innebär att Skellefteå redan nu har åtta backar under kontrakt inför nästa säsong, där Max Krogdahl är den enda backen i den nuvarande backsidan som har ett utgående avtal.

Expressen har även tidigare rapporterat att Växjö-backen Petter Granberg mer eller mindre är klar för en återkomst till Skellefteå nästa säsong.

Source: Hugo Gabrielson @ Elite Prospects