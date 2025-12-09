Bekräftar: Haft möte med SHL-klubben

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Liam Dower Nilsson kopplas samman med en återkomst till Frölunda.

Nu bekräftar han för Västerbottens-Kuriren att han haft ett möte med SHL-klubbens sportchef Fredrik Sjöström.

– Det var ett bra snack men vi får se vad som händer, säger han.

Liam Dower Nilsson. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Förra veckan avslöjade Hockeynews att Björklövens succéspelare Liam Dower Nilsson gjort sitt SHL-val till nästa säsong.

Enligt sajten är den 22-årige forwarden muntligt överens med sin tidigare klubb Frölunda om en återkomst. För Västerbottens-Kuriren bekräftar Dower-Nilsson nu att han haft ett möte med Frölundas sportchef Fredrik Sjöström i Örnsköldsvik i samband med matchen mot MoDo.

– Vi pratade lite om matchen och bara touchade lite hur båda känner och tänker. Det var ett bra snack men vi får se vad som händer, säger Dower-Nilsson.

Ligger fyra i Hockeyallsvenskans poängliga

Huruvida han ska vara muntligt överens med Frölunda vill han däremot inte uttala sig om.

– Inga kommentarer på det, vi får se vad som händer, säger Dower Nilsson.

Den 22-årige forwarden lämnade Frölunda för spel i Björklöven 2023 och har under sina tre år i klubben vuxit ut till en nyckelspelare för det allsvenska topplaget. Förra säsongen stod han för 41 poäng (20+21) på 52 matcher och denna säsong har han inlett med att göra 28 poäng (12+16) på 25 matcher för serieledande Björklöven. Med den noteringen ligger han på en fjärdeplats i Hockeyallsvenskans poängliga.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN Scoring Leaders @ Elite Prospects