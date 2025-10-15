Uppgifter: Där hamnar petade HV71-målvakten

Hugo Alnefelts kontrakt med HV71 sträcker sig fram till 2027 – trots det har burväktaren inte spelat en enda match den här säsongen. Enligt uppgifter till Ilta-Sanomat ska 24-åringen vara nära en ny klubbadress, i grannlandet Finland.

Hugo Alnefelt uppges vara på väg till IFK Helsingfors. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

Hugo Alnefelt har inte fått chansen i en enda match med HV71, trots sina fina siffror från fjolårssäsongen. Nu uppges 24-åringen vara klar för IFK Helsingfors i finska högstaligan. Enligt uppgifter till Ilta-Sanomat ska SHL-klubben vara beredda på att antingen bryta kontraktet eller låna ut burväktaren, så länge Alnefelts nya klubb tar över en andel av hans lön.

HV71 har hittils valt att gå med Lasse Lehtinen och Frederik Dichow i målet, och har även Olof Glifford på kontrakt. Hugo Alnefelt har under säsongen tränat med Hockeyallsvenska Björklöven men har haft svårt att slå sig in i truppen.

Under fjolåret fick Alnefelt chansen i 28 matcher med HV71 och slutade grundserien med 90 i räddningsprocent. Han stod även i en kvalmatch, där han fick 81,3 i räddningsprocent. Innan övergången till HV71 spenderade Alnefelt majoriteten av sin tid i den nordamerikanska farmarligan AHL, där han fick 89,5 i räddningsprocent efter 86 matcher.

IFK Helsingfors ska vara i behov av ytterligare en målvakt då både Paavo Kohonen och Niko Hovinen är skadade.

Source: Hugo Alnefelt @ Elite Prospects