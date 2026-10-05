Stjärnan svarar om framtiden – kan lämna: "Hade varit intressant"

Mikkel Aagaard lockas av en flytt till Schweiz.

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Mikkel Aagaard värvades av Skellefteå från MoDo inför förra säsongen. Han har sedan tagit plats i Skellefteås toppkedja med Oscar Lindberg och Rickard Hugg där de tillsammans bildar SHL:s bästa kedja.

I fjol stod Aagaard för 20 mål och 43 poäng på 50 matcher. Han var då också med och vann SM-guld direkt under sin första säsong i Skellefteå. Dansken har också inlett årets säsong starkt med 4+3 på sex matcher så här långt.

Dock är det det osäkert om Mikkel Aagaard blir kvar i Skellefteå eller inte. När han värvades av klubben skrev han ett tvåårskontrakt med klubben, men avtalet löper således ut efter årets säsong. Nu svarar 30-åringen själv om framtiden.

– Jag trivs otroligt bra i Sverige. Vi bor bra, och det är nära till Örnsköldsvik, där vi har kvar huset. Det blir nära för svärföräldrarna att komma upp, och hjälpa till. Det är väldigt mycket resande för mig, och vi är oerhört tacksamma för den hjälpen vi kan få, säger Aagaard till Expressen.

Mikkel Aagaard har utgående kontrakt med Skellefteå AIK

Oscar Lindberg förlängde sitt kontrakt med Skellefteå i våras och Rickard Hugg sitter redan på ett långt avtal. Duon har därmed kontrakt med Skellefteå fram till 2029 respektive 2028. Nästa år riskerar dock toppkedjan att splittras med tanke på att Mikkel Aagaard har utgående kontrakt.

Även om Aagaard bekräftar samtal med Skellefteås GM Erik Forssell menar dansken att han inte varit inblandad i några förhandlingar.

– Jag hade ett möte med honom, det kan jag säga. Men det var direkt när vi kom tillbaka från sommarledigheten i augusti. Då pratade vi egentligen om allting. Inte specifikt om något kontrakt. Det får min agent sköta nu.

De senaste åren har Mikkel Aagaard varit en stjärnspelare på SHL-nivå samtidigt som han också levererat starkt för Danmark i såväl VM som OS . Det är då inte omöjligt att det kan finnas intresse från Schweiz och nu medger Mikkel Aagaard att det skulle kunna locka.

– Tanken har slagit mig att skulle man få möjligheten, att testa på, så hade det varit intressant. Men någonstans så trivs jag så otroligt bra här just nu, och sedan får vi ta allt som det kommer. Framför allt så måste det finnas ett erbjudande på bordet att ta ställning till, och det vet jag ingenting om just nu. Det sköter agenten, då jag varit väldigt tydlig med att jag vill bara spela min bästa hockey just nu, säger Aagaard till Expressen.