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Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff och har översatts till svenska.

Uppladdningen inför Junior-VM 2027 i Edmonton och Red Deer har varit allt annat än ordinär.

I slutet av förra månaden beslutade Idrottens skiljedomstol (CAS) att Ryssland omedelbart skulle tillåtas återvända till internationella tävlingar, med start i Junior-VM senare i år. Det innebar att Norge skulle petas trots att de säkrat sin plats genom det ordinarie kvalspelet i vintras. Därefter meddelade i stort sett varenda nation att de skulle bojkotta matcher mot ryssarna, och den kanadensiska regeringen gick så långt som att rakt av neka spelarna visum. Till slut meddelade Internationella Ishockeyförbundet (IIHF) att Ryssland inte kommer att delta i årets turnering innan man återinsatte Norge.

Det här verkar vara en situation som inte kommer att dö ut. Men det fick oss att undra: hur skulle Rysslands trupp se ut om de faktiskt hade fått tävla i år? De är definitivt starkare än Norge; att ha med Ryssland istället hade gett turneringen en äkta ”best-on-best”-känsla igen. Kanadas trupp kommer inte att vara lika stark som den var ens i fjol när de slutade med brons. Amerikanerna saknar djup i målskyttet, och Sverige kommer att sakna några av sina toppspelare som stannar kvar i NHL. Tjeckien kommer definitivt att vara med i guldsnacket, och man kan aldrig räkna bort Finland.



Det råder inga tvivel om att ryssarna hade varit med och slagits om medaljerna, särskilt med tanke på deras målvaktssida. Samtidigt är det ett landslag som har haft svårt att leverera resultat i den här turneringen. Visserligen har Ryssland varit uteslutet under de fem senaste upplagorna, men landet vann senast guld 2011 och har bara tagit hem förstaplatsen tre gånger under 2000-talet. Om du undrar så spelar Ryssland fortfarande landskamper – de mötte Belarus och Kazakstan förra månaden som förberedelse inför JVM och vann båda matcherna. Det hade varit fascinerande att se hur den här gruppen hade stått sig mot elitmotstånd.

Det kommer alltid att vara svårt att skilja politik från internationell idrott, särskilt när regeringar har direkta kopplingar till lagen. Men idag utforskar vi hur Rysslands laguppställning hade kunnat se ut om de hade fått spela i Alberta nästa månad:



Forwards

Sergei Skvortsov (2027) – Ivan Ryabkin (CAR) – Nikita Klepov (ANA)

Oleg Kulebyakin (TBL) – Ilia Morozov (BUF) – Alexander Zharovsky (MTL)

Alexei Vlasov (2027) – Egor Shilov (COL) – Daniil Prokhorov (NYI)

Nazar Privalov (2027) – Viktor Fyodorov (SEA) – Alan Shaikhlislamov (CGY)

Ilya Kotlyarov (2027), Bogdan Yakushevsky (2027)

Ryssarna har ingen utpräglad blivande NHL-superstjärna bland forwards, men bredden är riktigt solid. Klepov har varit enastående sedan han återvände till Saginaw från NHL och skulle vara en bärande del i Rysslands offensiv. Det är särskilt anmärkningsvärt att han skulle spela för Ryssland med tanke på att han har representerat USA tidigare (dock inte i en IIHF-turnering, vilket gör att han fortfarande är spelklar för Ryssland). Han hade utgjort en enorm del av det ryska anfallsspelet, precis som Zharovsky, som just nu jagar förstaplatsen i KHL:s poängliga. De två hade utan tvekan tillhört turneringens främsta spelare.



Uppsättningen runtomkring dem går inte heller av för hackor. Ryabkin har haft ett kanonår i AHL och kan en dag bli en ettrig middle-six-spelare i NHL. Morozov har haft svårt att få igång poängproduktionen på Miami University, men han spelar ändå mängder av minuter och skapar farliga chanser oavsett. Prokhorov har definitivt haft sina växtvärksproblem i AHL, men han är en hårt tacklande ytterforward som hade passat perfekt i en understödjande roll i det här laget, särskilt om han paras ihop med vassa offensiva hot som Shilov och Vlasov. Man kan inte heller ignorera Kulebyakin. Han må ha varit en liten överraskning som nummer 52 i draften förra året, men han gör ett strålande jobb med att transportera in pucken i farliga ytor, och många scouter betraktar honom som ett riktigt fynd i andrarundan. Vi får se.

Vad gäller spelarna som ännu inte är draftade kommer både Privalov och Skvortsov att gå tidigt i draften 2027. Jag har placerat Skvortsov lite högre upp i laguppställningen baserat på ren skicklighet, medan Privalov hade gett fjärdekedjan lite mer tyngd. Kotlyarov förtjänar också lite beröm för sitt spel i KHL, även om scouter ser honom mer som en komplementspelare än en som driver spelet, vilket är anledningen till att jag har honom som extraspelare här. Trots fina poängsiffror i Victoriaville tror jag inte att Vlasov blir draftad på grund av sin begränsade storlek och svagare skridskoåkning, men jag gillar idén att hålla honom ihop med lagkamraten från Tigres, Shilov.



På det hela taget finns det en god bredd här. Det är en bra blandning av storlek och skicklighet, precis som vi har kommit att förvänta oss av ryska juniorlandslag. Men kommer det att räcka för att väga upp en backuppsättning som i bästa fall är medelmåttig?

Backar

Nikita Shcherbakov (NJD) – Vladimir Shtyrkhunov (2027)

Maksim Sokolovskii (PHI) – Maxim Agafonov (SEA)

Kurban Limatov (CAR) – Roman Bausov (CAR)

Yaroslav Fedoseyev (TOR), Mikhail Cherepanov (DAL)

Ryssland har alltid haft det tufft defensivt i internationella turneringar, och den här gruppen hade inte ändrat på det. Men herregud, vad stora de är. Vissa scouter skulle lista Shcherbakov som lagets etta; andra skulle luta mer åt Sokolovskii. Shcherbakov har tillbringat året i KHL, där han som rookie är på väg mot strax under 20 poäng. Inte illa för en 196 centimeter lång kille som många stämplade som en mer defensiv back, det är ett som är säkert. Sokolovskii, å sin sida, är väldigt rörlig för sina 203 centimeter, och han drar sig inte för att skicka motståndare till månen med sina tacklingar. Han har inte spelat mycket i år på grund av en underkroppsskada, men han hade definitivt varit en riktig istidsslukare för Ryssland oavsett.



Jag är också förtjust i Limatov, som kan vara den bästa skridskoåkaren på den här blålinjen. Den 193 centimeter långe maskinen tar sig dit han ska snabbt och effektivt och kan sedan smälla på ordentligt i hög fart. Även om han kanske inte pulveriserar motståndare på samma sätt som Sokolovskii, hade Limatov utan tvekan varit en av turneringens bästa fysiska backar. Han hade passat bra ihop med Hurricanes-kollegan Bausov, som mer handlar om att vara defensivt solid och använda sin klubba för att hålla motståndarna på utsidan.

Den mest spännande backen i det här laget hade varit Shtyrkhunov, ett potentiellt förstarundeval 2027. Han snittar strax under en poäng per match med Shawinigan Cataractes i QMJHL den här säsongen samtidigt som han visar upp mängder av skicklighet i ett lag som inte har vunnit två matcher i rad på hela säsongen. Trots sin ålder och brist på storlek (183 centimeter) skulle jag kunna se honom spela över 22 minuter per kväll och styra powerplay.



Hade den här backsidan varit jobbig att möta? Absolut. Är den djup eller skicklig nog för att tippa vågskålen förbi Kanada, Sverige, USA eller Tjeckien? Det är där det faller en aning.

Målvakter

Pyotr Andreyanov (CBJ)

Semyon Frolov (CAR)

Alexei Medvedev (VAN)

Det här är Rysslands starkaste lagdel – och det hade kanske inte funnits en bättre målvaktstrio på plats i Alberta i år. Andreyanov valdes i förstarundan 2025, där Columbus Blue Jackets visade stor tilltro till en målvakt som inte väntas åka över till Nordamerika förrän 2030. Han har det kämpigt i år med Sochi, men inte ens Andrei Vasilevskiy på toppen av sin karriär hade sett bra ut där. Det är ändå ett gott tecken att han är förstemålvakt i KHL som 19-åring, allt sammantaget. Han är otroligt snabb, läser spelet väl och ger sitt lag chansen att vinna varenda kväll.



Frolov valdes i andrarundan 2025, och vissa scouter ansåg att han kunde vara den bästa målvakten i den årskullen. Frolov har ännu inte gjort sin KHL-debut, men han har varit rent ut sagt dominant i MHL under de senaste tre åren. Han stoltserar med en räddningsprocent på 93,7 i den ryska högsta juniorligan samtidigt som han visar upp sina snabba sidledsförflyttningar och sin vighet. Frolov hade kunnat vara förstemålvakt i ganska många lag i den här turneringen, men han hade troligen fått se matcherna från bänken om Ryssland hade släppts in.

Och så har vi Medvedev. Målvakten i Peterborough Petes har varit fantastisk sedan flytten från London, vilket bevisar varför han var ett av de främsta målvaktslöftena 2025 (och ändå gick efter både Andreyanov och Frolov). Medvedev är mycket atletisk och rör sig exceptionellt bra, samtidigt som han har en idealisk längd på 191 centimeter. Han kan ha problem med returkontrollen emellanåt, men han har förmågan att stänga igen helt och vinna matcher på egen hand.