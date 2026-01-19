Uppgifter: Dichow lämnar HV71 – för konkurrent

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frederik Dichow ser inte ut att bli kvar i HV71 – istället är han nu klar för Timrå, rapporterar Expressen.

Frederik Dichow ser ut att ha gjort sitt i HV71 – och istället fortsätta karriären i Timrå.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Två år i rad har han räddat kvar HV71 i SHL med enorma insatser i det negativa kvalspelet. Till nästa säsong är Frederik Dichow däremot på väg bort från klubben. Den danska målvakten har ett utgående kontrakt, och det ser inte ut att förlängas.

HV71 har redan den här säsongen fem målvakter på kontrakt. Till nästa säsong kommer även Herman Liv in i organisationen samtidigt som man även har kvar Hugo Alnefelt, Olof Glifford och Lassi Lehtinen på kontrakt. Därmed är det trångt om platserna på målvaktsposten.

Nu ser han också ut att lämna klubben.

Istället blir det en fortsättning hos SHL-konkurrenten Timrå, enligt uppgifter från Expressen. Tim Juel har där utgående kontrakt och kommer enligt uppgifter inte att bli kvar nästa säsong. Det ser istället ut att bli Frederik Dichow och Jacob Johansson som är deras målvaktspar nästa säsong.

Just nu är 24-åringen skadad. Det återstår nu att se när han kan vara tillbaka i spel igen. Och huruvida han kommer att få lov att rädda HV71 i ett kval för tredje året i rad.’

Source: Frederik Dichow @ Elite Prospects