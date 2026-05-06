Färjestad värvar en forward.

Enligt uppgifter till Expressen ska Sebastian Cederle vara överens med klubben.

Det som på pappret såg ut att vara en stark trupp tog sig återigen inte längre än kvartsfinal. Nu är Färjestads lagbygge inför nästa säsong i full rulle.

Det verkar som att klubben hittat en förstärkning på forwardsidan. Sebastian Cederle är klar för Färjestad, det uppger Expressen.

Under de senaste tre säsongerna har forwarden spelat i det slovakiska laget HK Nitra. Den senaste säsongen gjorde 26-åringen 32 poäng (13+19) på 53 matcher. Han var också en del av Slovakiens trupp under hockey-VM för ett år sedan.

Sebastian Cederle är inte ett främmande namn för Karlstadlagets huvudtränare. Faktum är att Cam Abbott var tränare i Rögle under tiden som Cederle spelade i föreningen. Dock lirade aldrig forwarden i A-laget utan endast i J20-laget. Han var i Ängelholm under säsongen 2018/2019 samt säsongen därpå.

Nyförvärvet är inte officiellt men det väntas bli officiellt inom snar framtid.

