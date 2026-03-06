”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping uppges tappa backen Erik Norén till nästa säsong.

Enligt Aftonbladet är 25-åringen i stället överens med Örebro Hockey.

Erik Norén uppges lämna Linköping för spel i Örebro från och med nästa säsong. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Linköping har ett antal backar på utgående kontrakt till nästa säsong. Nyligen har Jonatan Myrenberg kopplats ihop med en möjlig flytt till Skåne där både Rögle och Malmö uppges visa intresse för att värva försvararen.

Nu ser också en annan LHC-back ut att lämna för spel i en annan SHL-klubb.

Erik Norén värvades till Linköping från Kalmar 2024 efter att ha imponerat med sitt defensiva spel i HockeyAllsvenskan. Norén tog sedan en ordinarie plats i Linköping direkt under sin debutsäsong i SHL. Han stod sedan för sju poäng på 45 matcher under förra säsongen. Under årets säsong har Norén fått en större roll i LHC och snittar 15:31 minuters istid per match. Han har däremot haft problem med skador under säsongens gång och är poänglös efter 35 matcher, där han återigen har ett stort defensivt ansvar.

Erik Norén flyttar hem till Örebro

Efter säsongen löper dock Erik Noréns kontrakt med Linköping ut och det ser inte heller ut att bli någon fortsättning i klubben för 24-åringen. Till nästa säsong uppges backen i stället flytta hem. Aftonbladet uppger nämligen att Norén är överens med Örebro Hockey från och med nästa säsong. Han återvänder därmed till moderklubben.

Erik Norén spelade i Örebro som ung och var ombytt i 21 SHL-matcher för klubben innan han lämnade för spel i Kalmar 2021. Han spelade två säsonger i Hockeyettan med Kalmar och var med när klubben gick upp till HockeyAllsvenskan vilket sedan ledde till SHL-flytten till Linköping.

