Uppgifter: Skåneklubbarna slåss om SHL-backen

Varje år spelas minst fyra derbyn mellan Malmö Redhawks och Rögle BK.

Enligt Expressens uppgifter verkar man nu gå ett till om Linköping-backen Jonathan Myrenbergs signatur.

Väljer Jonathan Myrenberg mellan Skåneklubbarna Malmö och Rögle? Foto: Bildbyrån

LHC-backen Jonathan Myrenberg har ett utgående avtal med klubben. Därför är hans framtid i Linköping ännu osäker. Under säsongen har 22-åringens roll inte blivit särskilt stor. Men med ett förtjänstfullt arbete defensivt har han gett en hel del till laget under en tuff säsong.

Nu uppger Expressen att både Rögle och Malmö är intresserade av spelaren. Dessutom ska en del ytterligare SHL-klubbar vara intresserade, men främst skåneklubbarna nämns.

Den unge stockholmaren kom till Linköping från IFK Täby 2019, för spel i J18 Elit. Sedan dess har han tagit sig upp i A-laget via bland annat ett korttids- och ett helsäsongslån i Sollentuna och Mora IK.

Source: Jonathan Myrenberg @ Elite Prospects