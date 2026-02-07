Frölunda 2026/27: Scenariot som kan skaka om

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölunda HC leder SHL-tabellen.

Men mycket talar för att det kan hända en del saker med truppen i sommar.

Här är drömvärvningen, de som kan bli aktuella att ersätta den finländska superduon och stjärnorna som kan lämna.

Långskottet – med Frölunda-hjärta: ”Det talar för det”

Det mest spännande beslutet: ”Jag är galet förtjust… men”

Scenariot kan skaka om i grunden: ”Jag utgår från att…”

Hur tänker Frölunda där – doldis eller ny stjärnspelare?

Bli plusmedlem – för tre kronor! Ta del av allt vårt premiummaterial hela februari, till ett riktigt superpris (ord.pris 79kr/mån).

Läget i truppen

In:

Liam Dower Nilsson (ryktas klar)

Patrik Puistola (ryktas överens)

Samuel Johannesson (klar)

Ut:

Dominik Egil (Schweiz)

Arttu Ruotsalainen (Schweiz)

Jere Innala (Schweiz)

Kan lämna:

Ivar Stenberg (NHL)

Theodor Niederbach (NHL)

Linus Weissbach (utgående avtal)

Noah Dower Nilsson (utgående avtal)

Oskar Wahlberg (utgående avtal)