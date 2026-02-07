Prenumerera

Frölunda 2026/27: Scenariot som kan skaka om

Author image
Konrad Grönlund
Redaktör och reporter

Frölunda HC leder SHL-tabellen.
Men mycket talar för att det kan hända en del saker med truppen i sommar.
Här är drömvärvningen, de som kan bli aktuella att ersätta den finländska superduon och stjärnorna som kan lämna.

  • Långskottet – med Frölunda-hjärta: ”Det talar för det”
  • Det mest spännande beslutet: ”Jag är galet förtjust… men”
  • Scenariot kan skaka om i grunden: ”Jag utgår från att…”
  • Hur tänker Frölunda där – doldis eller ny stjärnspelare?

Läget i truppen

In:
Liam Dower Nilsson (ryktas klar)
Patrik Puistola (ryktas överens)
Samuel Johannesson (klar)

Ut:
Dominik Egil (Schweiz)
Arttu Ruotsalainen (Schweiz)
Jere Innala (Schweiz)

Kan lämna:
Ivar Stenberg (NHL)
Theodor Niederbach (NHL)
Linus Weissbach (utgående avtal)
Noah Dower Nilsson (utgående avtal)
Oskar Wahlberg (utgående avtal)

