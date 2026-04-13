Uppgifter: Djurgården värvar talang från SHL-konkurrent

Hockeysverige.se har tidigare kunnat avslöja att Liam Pettersson lämnar Växjö Lakers.

Nu uppger Expressen att backtalangen är överens med Djurgården.

Liam Pettersson uppges flytta till Djurgården inför nästa säsong. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Under förra veckan kunde hockeysverige.se avslöja att Växjö-talangen Liam Pettersson kommer att lämna klubben efter årets säsong. Nu har Expressen uppgifter på vilken klubb som blir löftets nya adress. Det ser ut att bli spel i Djurgården till den kommande säsongen för backen.

19-årige Pettersson har gjort elva poäng (5+6) på 19 matcher i U20 Nationell under säsongen 2025/26. Han har också fått spela två matcher i SHL, där blev det dock inga poäng för talangen. I vintras blev han även utlånad ut till Kungälvs IK där han gjorde ett mål på den enda matchen som han gjorde i Hockeyettan. Säsongen 2024/25 var Pettersson ombytt i fem SHL-matcher med Växjö och stod också för 21 poäng på 39 matcher i U20-laget.

Så är Djurgårdens plan för Liam Pettersson

Förra året blev Liam Pettersson draftad i andra rundan av NHL-klubben Boston Bruins. Enligt uppgifterna till Expressen vill NHL-klubben att 19-åringen ska få mer kontinuerlig speltid från och med nästa säsong, och den chansen är större att han får i Djurgården än i Växjö.

Parterna verkar även vara överens om att backtalangen kan komma att lånas ut under säsongen 2026/2027 till en allsvensk klubb i nära anslutning ifall han inte får plats i truppen. Om så blir utfallet är tanken att Pettersson sedan kommer att spela mer kontinuerligt i SHL från och med säsongen 2027/2028.

