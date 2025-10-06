Alexander Lundqvist, 24, har fått en riktigt fin start på SHL-säsongen och är på väg att spräcka sitt poängrekord med god marginal. Försvararen har utgående kontrakt och nu uppger Expressen att han är på flera konkurrenters radar.

Alexander Lundqvist har inlett säsongen starkt. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Trots att SHL-säsongen nyligen dragit igång är lagbyggena inför nästa säsong redan i full fart – och en spelare som ska vara het på marknaden är Alexander Lundqvist.

24-åringen har inlett 2025/26-säsongen riktigt starkt med fem poäng (1+4) på den första nio matcherna, men sitter samtidigt på ett utgående kontrakt. Något som, under måndagen, får Expressen att uppge att Leksandsspelaren ska vara jagad av flera SHL-konkurrenter.

Tidningen skriver att Leksand är intresserade av att förlänga samarbetet, med att detta intresse skapar konkurrens. Läget kommer att intensifieras under närmsta tiden.

Lundqvist har enbart representerat Leksand under sin tid i SHL, och har stått för 32 poäng (7+25) på 185 matcher.

Backen kom till Dala-lagets ungdomsled inför säsongen 16/17 och har sedan dess dragit på sig samma tröja, bortsett från två avstickare till Hockeyallsvenskan. Under säsongen 20/21 gjorde han 15 matcher för Mora IK, och säsongen 22/23 gjorde han 36 matcher för AIK. På Hockeyallsvensk nivå noterades försvararen för åtta poäng (2+6) på 51 matcher.

Source: Alexander Lundqvist @ Elite Prospects