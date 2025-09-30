Wiktor Nilsson har petats ur Frölundas lag under inledningen av säsongen.

Nu uppger Expressen att Leksand är huvudkandidat som ny klubbadress för forwarden.

Wiktor Nilsson.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Frölundas nya huvudtränare Robert Ohlsson har inte sett någon plats för forwarden Wiktor Nilsson i laguppställningen under inledningen av SHL-säsongen, varpå Nilsson varit petad från laget i samtliga matcher under säsongsupptakten.

Djurgården och Björklöven har tidigare kopplats samman med den petade forwarden, samtidigt som även Luleå och Malmö uppges ha visat intresse. Nu rapporterar Expressen emellertid att det är Leksand som är huvudkandidat som ny klubbadress för Nilsson.

Har fått tillåtelse att prata med andra klubbar

Enligt tidningen finns det en hel del som talar för att övergången kan ske inom någon veckas tid, eller till och med snabbare än så. Någon affär ska inte vara i hamn i dag, men enligt Expressen ska Nilsson ha fått tillåtelse att prata med andra klubbar och att Leksand alltså är den troliga klubbadressen för den 23-årige forwarden.

Nilsson spelade 32 matcher med Frölunda i SHL förra säsongen och noterades då för sex poäng (2+4). Han värvades till Göteborgsklubben efter en produktiv säsong i Hockeyallsvenskan med Djurgården 2023/24, där han stod för 39 poäng (14+25) på 51 matcher.