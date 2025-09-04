Uppgifter: Visar intresse för Frölundas forward
Följ HockeySverige på
Google news
Frölundaforwarden Wiktor Nilsson har petats i CHL av nya huvudtränaren Robert Ohlsson.
Nu rapporterar Göteborgs-Posten att både Djurgården och Björklöven visat intresse för forwarden.
Frölunda har en minst sagt tuff konkurrenssituation på forwardssidan med 17 forwards på avtal den här säsongen. Konkurrensen har blivit kännbar för Wiktor Nilsson, som under inledningen av CHL:s grundserie fått finna sig i att bli petad och ställas utanför matchtruppen av nya huvudtränaren Robert Ohlsson.
Enligt Göteborgs-Posten har nu SHL-nykomlingen Djurgården samt hockeyallsvenska Björklöven hört sig för kring Nilsson.
– Det är inget som jag fått höra i alla fall, säger Nilsson till tidningen.
Följer med laget på CHL-turnén
I skrivande stund har Frölunda tre forwards på skadelistan i form av Isac Born, Linus Weissbach och Gustav Rydahl. Det öppnar för att Nilsson kan komma att få speltid under Frölundas bortaturné i CHL mot Tychy och Sparta Prag.
– Vi får se om han spelar nån av matcherna i CHL, vi åker ner med 14 forwards. Samtidigt har vi sagt att vi spelar bästa laget i CHL, säger tränaren Robert Ohlsson.
Wiktor Nilsson värvades av Frölunda från Djurgården inför förra säsongen. Då blev det sex poäng på 32 matcher under en skadefylld debutsäsong i Göteborgsklubben. Nilssons avtal med Frölunda löper ut efter säsongen.
Den här artikeln handlar om: