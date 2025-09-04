Uppgifter: Visar intresse för Frölundas forward

Frölundaforwarden Wiktor Nilsson har petats i CHL av nya huvudtränaren Robert Ohlsson.

Nu rapporterar Göteborgs-Posten att både Djurgården och Björklöven visat intresse för forwarden.

Wiktor Nilsson.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Frölunda har en minst sagt tuff konkurrenssituation på forwardssidan med 17 forwards på avtal den här säsongen. Konkurrensen har blivit kännbar för Wiktor Nilsson, som under inledningen av CHL:s grundserie fått finna sig i att bli petad och ställas utanför matchtruppen av nya huvudtränaren Robert Ohlsson.

Enligt Göteborgs-Posten har nu SHL-nykomlingen Djurgården samt hockeyallsvenska Björklöven hört sig för kring Nilsson.

– Det är inget som jag fått höra i alla fall, säger Nilsson till tidningen.

Följer med laget på CHL-turnén

I skrivande stund har Frölunda tre forwards på skadelistan i form av Isac Born, Linus Weissbach och Gustav Rydahl. Det öppnar för att Nilsson kan komma att få speltid under Frölundas bortaturné i CHL mot Tychy och Sparta Prag.

– Vi får se om han spelar nån av matcherna i CHL, vi åker ner med 14 forwards. Samtidigt har vi sagt att vi spelar bästa laget i CHL, säger tränaren Robert Ohlsson.

Wiktor Nilsson värvades av Frölunda från Djurgården inför förra säsongen. Då blev det sex poäng på 32 matcher under en skadefylld debutsäsong i Göteborgsklubben. Nilssons avtal med Frölunda löper ut efter säsongen.