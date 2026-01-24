Tvingas utgå – efter tacklingen: ”Gör sig sårbar”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tyler Vesel fick kliva av för Brynäs i matchen mot HV71.

Detta sedan han fått en smäll av HV-backen Axel Rindell.

– Den tar ju i huvudet, men jag tycker att Vesel gör sig själv sårbar, säger TV4-experten Staffan Kronwall.

Tyler Vesel fick kliva av efter smällen från Axel Rindell. Foto: TV4/Skärmdump & Carl Sandin/Bildbyrån

En viktig match i bottenstriden mellan HV71 och Brynäs spelas under lördagskvällen. Då tappade Brynäs en av sina centrar mot slutet av andra perioden.

Amerikanen Tyler Vesel fick kliva av efter att ha fått en smäll av HV-backen Axel Rindell. Vesel åker ner mot sargen för att hämta pucken medan Rindell kommer i högre fart och lägger en offensiv tackling med ryggen först. Vesel får smällen i huvudet och gick sedan ner i isen och var märkbart groggy.

– Vi hoppas att det är okej med Tyler Vesel här som tydligt får smällen upp mot huvudet. Det i sig är ju väldigt olyckligt. Det är en oturlig situation, säger TV4-kommentatorn Björn Oldéen i sändningen.

Domarna diskuterade situationen men bestämde att inte visa ut Rindell och det blev ingen utvisning för tacklingen. Expertkommentatorn Almen Bibic menar att det var ett korrekt beslut.

– Jag undrar om det är ryggkopan eller om det är en armbåge. Tittar man på Rindell så håller han armarna efter kroppen. Han gör sig lite större när han vill sträcka på sig och göra en sådan offensiv. Han är först till pucken och har till och med pucken på bladet i det läget. Att det här på något sätt skulle vara avsiktligt, eller en armbåge i ansiktet, det tycker inte jag, säger Bibic.

Experterna om smällen: ”Vesel gör sig sårbar”

I TV4-studion diskuterades sedan tacklingen och experterna är överens om att det inte var något fult tilltag av Axel Rindell.

– Rindell försöker gå in och göra en offensiv tackling. Den tar ju i huvudet, men min bedömning är att Vesel inte är beredd att ta emot tacklingen. Jag tycker att han gör sig själv sårbar och öppnar upp sig där, säger Staffan Kronwall.

Sanny Lindström menar att det var en olyckshändelse snarare än något styggt i tacklingen.

– Jag tycker inte att det finns någon intention eller att det är fult. Det är mer olyckligt att Vesel skadar sig där, säger Lindström.

Matchen pågår!

Source: Tyler Vesel @ Elite Prospects