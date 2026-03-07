”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter en tung start på säsongen gick Ty Rattie och Linköping skilda vägar. Det efter tre tidigare säsonger i klubben där forwarden öste in poäng.

— Jag ville verkligen inte att det skulle sluta såhär, säger han till Corren.

Ty Rattie under ishockeymatchen i SHL mellan Linköping och Frölunda den 29 november 2025 i Linköping.

Foto: Peter Holgersson / Bildbyrån.

Ty Rattie gjorde 118 poäng på 155 grundseriematcher under sina första tre säsonger i Linköping. Den här säsongen började han sedan, precis som hela laget, riktigt tungt. Det lossnade aldrig riktigt för poängsprutan som också fick se sig petad av ”Musse” Håkansson.

Till slut blev det också ett uppbrott mellan parterna. Istället blev det en flytt till Schweiz och Roger Rönnbergs Fribourg. Där har han nu gjort åtta poäng på nio matcher.

För Corren berättar 33-åringen nu om beskedet att det inte skulle bli någon fortsättning i Linköping.

— Det är jättetrist att det tog slut så. Jag ville inte det och jag och min fru älskade verkligen LHC och Linköping. Min tanke var aldrig att lämna, säger han till tidningen.

Ty Rattie lämnade Linköping

Kanadensaren stannade den här säsongen på sex poäng på 30 matcher. Den 15 januari kom sedan beskedet att Ty Rattie flyttar vidare till Fribourg.

Ett besked som, trots omständigheterna, kom som en överraskning.

— Ja det var det. Visst, jag hade en tuff start och blev petad men jag tycker att jag tog det som ett wake-up-call men sen fick jag inte chansen att visa vad jag kunde och tyvärr fick jag inte möjligheterna den här säsongen.

För Corren berättar forwarden även att det fanns fler intressenter både i Sverige och i Schweiz när han var petad i LHC.

Source: Ty Rattie @ Elite Prospects