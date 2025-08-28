Tvingas till rehabilitering på nytt: ”Är tillbaka på ruta ett”

Gustav Rydahl, 30, kom till Frölunda som ett stjärnförvärv 2023.

Men tiden i Frölunda har minst sagt varit fylld av skadeproblem.

Nu står det klart att han återigen blir borta en lång period.

– I närtid räknar vi inte med honom. I det längre perspektivet… svårt att svara på här och nu, vi får ta det steg för steg, säger sportchef Fredrik Sjöström till klubbens hemsida.

Frölundas Gustav Rydahl skadade sig under matchen mellan Frölunda och Växjö den 14 augusti i Alingsås.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN / kod MB / MB1180

Frölunda laddar för en ny säsong med Robert Ohlsson tillbaka i klubben, denna gång som huvudtränare.

Men på torsdagen bekräftades ett bakslag som Ohlsson med kollegor inte hade hoppats på. Gustav Rydahl blir återigen borta ett tag. Detta efter att ha spelat träningsmatchen mot Växjö under försäsongen, där han återigen klev av med smärtor.

Den opererade ryggen kräver nu ytterligare rehabilitering.

– Fick ett bakslag och är tillbaka på ruta ett. Jag har smärta i ryggen och får gå in i rehab igen. Jag har försökt allt och jobbat hårt, det här är bara tråkigt. Prio ett är att få bort smärtan och så tar jag det därifrån, säger han till Frölundas hemsida.

”Vi lider med Gurra”

Sportchefen Fredrik Sjöström uttrycker medlidande.

– För det första: Vi lider med ”Gurra”, han har kämpat och gett allt. Det blev tyvärr inte som vi och han önskade och där är vi, säger han.

Samtidigt verkar båda ovissa kring Rydahls framtid på isen.

– I närtid räknar vi inte med honom. I det längre perspektivet… svårt att svara på här och nu, vi får ta det steg för steg.