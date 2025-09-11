TV: Magnus Hellberg var lagkamrat med sin nya tränare: ”Grym”

Efter 13 långa år är Magnus Hellberg tillbaka i SHL och Djurgårdens IF. Där återförenas han med Robert Kimby, för 15 år sedan lagkamrat till målvakten i Almtuna – och nu tränare för honom.

– Han hade några bra finter, säger Hellberg om spelaren Kimby under SHL:s upptaktsträff.

Djurgårdens nya målvakt Magnus Hellberg var lagkamrat med sin tränare Robert Kimby 2010/11.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Se hela intervjun i videospelaren ovan.

Magnus Hellberg, tretton långa år. Varför har du dröjt så länge för dig att komma hem?

– Ja, varför har du dröjt? Nej, men självklart så har jag haft som mål att spela på en väldigt hög nivå. Sen har det blivit att man har varit i väg en sväng. Det kunde väl blivit nåt år till, men det kändes som att det var dags att vända hem det.

Vad var det som övertygade dig att du skulle komma just nu, då?

– Nej, men självklart… Många vet att jag känner mycket till (Micce) Andreasson och (Niklas) Wikegård sen innan. Jag har följt Djurgårdens resa de senaste åren. Jag har haft Stockholm som bas de sista sju åren. Så jag har pratat mycket med Wikegård. Det började väl ganska tidigt därefter, efter de gick upp, att man började tänka tanken. Sen började han berätta om deras resa och vad de har som målsättning. En spännande resa att vara med på. Så det känns otroligt inspirerande att komma hem nu. Det kändes rätt.

Uppvuxen i Uppsala, Almtuna som moderklubb… När du växte upp, var det Djurgården man kikade på? Vad var det för lag som gällde för dig?

– För mig var det väl Almtuna när jag växte upp. Djurgården är en av de största klubbarna i Sverige. Så det är självklart att Stockholm har varit nära. Nej, Almtuna först, men samtidigt har Djurgården haft otroligt stora profiler och en väldigt fin historia. Djurgården har ju varit på tapeten också.

Magnus Hellberg var lagkamrat med Robert Kimby

Apropå Almtuna, sista säsongen du spelade, 2010/11, så var du lagkamrat med din nya tränare Robert Kimby.

– Stämmer bra.

Hur var han som lagkamrat?

– Grym. Väldigt rolig. Skön kille i omklädningsrummet. Jag tyckte han var en av våra bästa spelare i Almtuna på den tiden. Han hade några bra finter. Kommer jag ihåg rätt så gjorde han ganska mycket poäng också. Jag tyckte han var en riktigt bra spelare.

Och som tränare, då? Är det stor skillnad?

– Nej, men det är ju roligt att jag har spelat med honom. Sen kom jag hem och det är många unga i laget som bara har sett honom som tränare.

Magnus Hellberg i Almtuna 2010.

Foto: Bildbyrån

De var knappt födda när ni spelade tillsammans.

– Nej, det känns nästan som det. Men jag tycker att han är en jättebra tränare. Han är, som man säger borta i USA, en ”players coach”. Jag tycker att han är väldigt bra och får ihop laget. Bra kommunikation. Hjälper alla de unga i laget också. Jag tycker att han har gjort en väldigt bra resa från spelare till tränare.



Sist Djurgården gick upp, 2014, kom Mikael Tellqvist in och hjälpte till så att de blev kvar i SHL. Det blir ofta så. Det blir mycket press på målvakten, naturligtvis. Vad ser du framför dig för typ av säsong för dig och för Djurgården?

– Självklart tycker jag att vi ska gå in med huvudet högt och ha självförtroende. Även fast vi kanske är nykomlingar historiskt sett nu så tycker jag inte att vi ska ha den mentaliteten. Jag tycker att Wikegård och kompani har värvat ihop ett spännande lag med mycket unga och många erfarna gamla rävar. Det har varit en otroligt rörig och rolig försäsong. Jag vet att det är otroligt många bra lag i SHL och det är en väldigt jämn serie. Det kommer att bli tufft, men jag tror att vi ska försöka gå in och vinna varje match. Sen får vi se hur långt det bär, men självklart har vi en hög målsättning som lag.

Source: Magnus Hellberg @ Elite Prospects