Tuffa matchen – i jakten på sjätteplatsen

I kväll ställs SHL:s formstarkaste lag mot ligans starkaste hemmalag.

Rögle kommer på besök till Göteborg och ska ta sig an Frölunda.

Roger Hansson har lyckats sätta Rögle på vinnande spåret under de senaste matcherna. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån.

I kväll går SHL in i sin fjärde sista omgång. Det är fortsatt jämnt runt många delar av tabellen och livsviktiga poäng står på spel. Rögle möter Frölunda på bortaplan på kvällen och de tre tidigare mötena lagen emellan tyder på en jämn match.



Det har varit intensiva matcher med en uddamåls seger i alla tre. Hemmalaget har även gått segrande ur de tidigare mötena och nu har Rögle chansen att bryta den trenden.



— Frölunda är ju en lätt match på det sättet att du vet vad som väntar. Det är hög intensitet, mycket kamp om alla ytor ute på banan. Det blir viktigt att vi är där och har det mindsetet att det blir 60 minuter med intensiv hockey, säger Rögles tränare Roger Hansson till Hockeysverige.se.



Ni måste alltså matcha Frölundas intensitet?

– Ja, det har varit väldigt intensiva matcher oss emellan hittills. Jag tror vi har vunnit två och förlorat en om jag inte missminner mig. Så kan vi gå vinnande ur de flesta kamperna så kanske vi också kan sätta upp oss i en bra situation för att kunna göra det där målet det som behövs för att vinna matchen.

Läget inför matchen

I Rögle saknas det inte väldigt många spelare. Daniel Zaar har varit borta en längre tid, under förra matchen klev Henry Bowlby av och kommer inte vara tillgänglig för kvällens match. Samma gäller centern Linus Sjödin som missar matchen på grund av sjukdom. Detta rapporterade Helsingborgs Dagblad under gårdagen.



I Frölunda är frånvarolistan längre. Frölunda skriver på sin egen hemsida att de sedan tidigare skadade spelarna Wiktor Nilsson, Linus Weissbach, Erik Thorell, Dominik Egli och Linus Högberg fortsatt blir borta. Utöver de tillkommer nu även målvakten Tobias Normann, som är sjuk, samt Linus Nässén och Tom Nilsson, på grund av skavanker.



Roger Hansson ser mycket positivt i Rögles spel. Han väntar sig en tuff match mot Frölunda men hoppas på liknande spel som Rögle har haft under de senaste fyra matcherna. Förhoppningen är att utöka segersviten på fyra matcher med en ytterligare.



— Det viktigaste tycker jag ändå är att vi fortsätter på inslagen väg och fokar på vår prestation och gör bra prestationer. Och gör vi det kommer vi ge oss själv en bra möjlighet att sätta upp oss bra i tabellen. Det enda vi kan foka på, det låter ju tråkigt, men det är nästa match och nästa byte. Det är det vi kan påverka, säger Hansson.



Rögle befinner sig i nuläget på en sjätte plats i tabellen och vill behålla sin plats ovanför kvartsfinalstrecket. Rögle har Skellefteå, Leksand och Växjö tätt bakom som jagar en högre tabellplacering. Samtidigt är Frölunda indragen i striden om andraplatsen i tabellen. Där kämpar nuvarande tabellfuran Frölunda om att få fler poäng än Luleå och Färjestad.