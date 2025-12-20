”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tommy Samuelsson är Timrå IK:s huvudspår som tränare även nästa år, men ännu är inget löst. När tiden nu tickar ner ger 65-åringen en uppdatering.

– Vi vet ju vad vi har för tidsaspekt, börjar Samuelsson i Sundsvalls Tidning.

Leder Tommy Samuelsson Timrå IK även 2026/27? Foto: Bildbyrån (montage).

När Tommy Samuelsson skrev på för Timrå inför 2025/26 nobbade han ett lukrativt erbjudande från Schweiz, men med endast ett halvår kvar på överenskommelsen är hans framtid nu återigen oviss.

Det där avtalet som skrevs på innehöll nämligen endast en option för att förlänga över 2026/26. En option som 65-åringen ännu inte har tagit ett beslut om, trots att detta behöver göras i slutet av januari – senast.

– Vi vet ju vad vi har för tidsaspekt och när vi har något att informera om så kommer vi säkert att göra det, säger Samuelsson när han nu ger en uppdatering inför julen i Sundsvalls Tidning.

Är Timrå IK:s huvudspår: ”Lever här och nu”

Den mycket rutinerade tränaren har tidigare jobbat utomlands i Vienna Capitals, RC Ingolstadt och ZSC Lions, och är, enligt sportchef Kent Norberg, Timrås huvudspår även till nästa säsong.

– Det som jag har sagt de sista åren är att jag lever här och nu. Jag älskar fortfarande den dagliga verksamheten. Sen kan det finnas andra aspekter som gör att man funderar åt andra hållet, men här och nu försöker jag leva i nuet, både för min egen skull, men framför allt för organisationens skull, svarar Samuelsson.

Resultatmässigt har det dock varit lite upp och ner med många förluster under vinterns första månader.

– Det har varit jättebra, jag fick ett bra välkomnande från början. Vi fick en bra start på serien tycker jag, som var väl ett VG. När vi summerar är vi kanske inte mer än godkända på grund av november, summerar Samuelsson i ST.

