Tio kandidater – tar någon av dem över Leksand?

Vem efterträder Thomas Johansson som GM i Leksand? Efter det plötsliga beslutet att sparka ”Tjomme” behöver Leksand hitta en ny sportsligt ansvarig. Här listar hockeysverige.se tio möjliga lösningar.

SISTA CHANSEN

Jesper Ollas

Här är väl det alternativ som får anses vara troligast här och nu. Det är trots allt Jesper Ollas som är sportchef idag. Han fick jobbet, i alla fall tillfälligt, efter Leksands beslut att göra sig av med Thomas Johansson. Därför är det klart han är favorit till att vara sportchef även om ett år.

Jesper Ollas är en klubbikon som gjort ett väldigt bra jobb som ansvarig för klubbens juniorlag. Den resan har vi sett flera andra sportchefer göra på senare år. Däribland Örebros Henrik Löwdahl. Men det är klart att det steget inte är för alla.

Att ansvara för klubbens A-lag är något helt annat.

Jesper Ollas.

Foto: Ronnie Rönnkvist.