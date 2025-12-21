Straffas hårt – efter nya filmningen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tinus Luc Koblar straffas för filmning för andra gången på kort tid. Nu bötfälls han på nytt.

Tinus Luc Koblar tvingas böta 10 000 kronor.

Foto: Bildbyrån.

I september straffades Leksands norske forward Tinus Luc Koblar för en filmning. Då fick han en bot på 5000 kronor. Nu ar han åkt dit igen.

Junioren fick med sig en utvisning i samband med gårdagens match mot Örebro, och SHL:s disciplinnämnd menar att 18-åringen ”lurade domaren”.

”När det återstår 12.15 av andra perioden så får spelaren Nr 4 Tinus Luc Koblar i Leksand en knuff in i sargen. Koblar ligger då kvar på isen och tittar efter domaren. Detta gör att domaren tar en utvisning på Örebros spelare Nr 19 Sean Malone för crosschecking. Koblar förstärker situationen så att domaren luras att ta en utvisning”, står det på SHL:s hemsida.

Eftersom Koblar straffas för andra gången där här säsongen dubblas bötesbeloppet till 10 000 kronor.

