Tinus Luc Koblar skriver på för Toronto Maple Leafs.

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Förra året blev Tinus Luc Koblar draftad av Toronto Maple Leafs redan i andra rundan av NHL-draften , trots att han ännu inte gjort debut på seniornivå.

Till årets säsong klev Luc Koblar sedan in i Leksand och blev ordinarie i SHL . 18-åringen imponerade där med sin kaxiga spelstil och han blev snabbt en publikfavorit i Dalarna. Efter Leksands degradering till HockeyAllsvenskan stod det sedan klart att Tinus Luc Koblar lämnade klubben.

Talangen skrev i stället på för Rögle och såg ut att fortsätta i SHL även nästa säsong.

Nu är det däremot osäkert om Luc Koblar ens kommer att spela i Rögle över huvud taget.

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Olika scenarion – då kan Tinus Luc Koblar spela för Rögle

Innan deadline i natt skrev Tinus Luc Koblar nämligen på sitt första NHL-kontrakt med Toronto Maple Leafs. NHL-klubben meddelar via sin hemsida att de har sajnat centern till ett treårigt rookieavtal som börjar gälla från och med nästa säsong. Därmed kommer Tinus Luc Koblar att ta klivet till Nordamerika till hösten.

Däremot är dörren inte helt stängd för att det kan bli spel i Rögle och SHL nästa säsong ändå. Luc Koblar kommer att åka över till Kanada och vara med på Toronto Maple Leafs camp där han kommer att försöka spela till sig en plats i NHL-truppen. Skulle han däremot inte plats i Toronto finns möjligheten att Leafs kan låna tillbaka 18-åringen till SHL för spel i Rögle den kommande säsongen. Det kommer dock att dröja till hösten innan vi vet ifall Luc Koblar faktiskt kommer att dra på sig Rögletröjan eller inte.

Tinus Luc Koblar gjorde 14 poäng (8+6) på 47 matcher för Leksand i SHL den här säsongen. Han gjorde därefter stor succé med Norge under Hockey-VM förra månaden. Luc Koblar var en ledande spelare för Norge och landade in på hela sex mål och nio poäng på tio matcher. Han var därmed Norges poängkung på vägen till det historiska bronset.