Timrås smäll: Backen blir borta resten av säsongen

Timrå IK är i dålig form.

Nu kommer ännu ett tråkigt besked – då skadeskjutna backen Tim Erixon, 34, blir borta resten av säsongen.

Tim Erixon kommer inte till spel den här säsongen i Timrå. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN / COP 108 / PO0122

Tim Erixon har inte debuterat för säsongen ännu, utan senast han spelade för Timrå IK var i oktober 2024. Nu står det klart att han inte kommer att spela något den här säsongen efter en operation i foten. Det kirurgiska ingreppet var en del av hans rehabilitering av ryggen.

”Operationen har gått bra och Tim påbörjar nu sin rehabilitering enligt plan. Han kommer inte att vara tillgänglig för spel under det som återstår av säsongen”, kommenterar lagläkaren Christian Rydin till Sundsvalls Tidning.

34-åringen kom fram i Skellefteå, var över i NHL och AHL och har spelat VM för Sverige. Sedan 2019 spelar han i SHL, och där har han representerat först Växjö Lakers och nu Timrå i fem år.