Timrå har haft en tung start på säsongen. Efter fyra matcher har laget två poäng och ligger sist i tabellen. Men arbetet för sportchef Kent Norberg är inte bara här och nu. Lagbygget för nästa säsong har redan börjat, på gott och ont.

– Jag ska åka till Finland nu och titta på lite spelare och så. Det är klart att vi också börjat prata med någon eller några. Det är ju tidigt, men det går åt det hållet så man får acceptera att det är så.

För och nackdelar med det tidiga lagbygget

Förra säsongen blev det klart i oktober att Wilhelm Hallquisth, som då var i Södertälje SK, skulle spela i Timrå denna säsongen. Norberg förklarar att när det blev klart fick Hallquist knappt spela och blev satt åt sidan i Södertälje.

– Nu i Hallquisths fall har det ju ändå blivit rätt. Men det är klart att man inte riktigt vet och man får ju också ha i åtanke att när det kommer ut om att någon eventuellt är klar för en ny klubb så kanske den klubben de är i inte blir så glad. Det är både för- och-nackdelar med det här tycker jag.

Nio utgående kontrakt

Timrå har nio utgående kontrakt till nästa säsong. Målvakt Jacob Johansson, två backar och sex forwards. Norberg bekräftar att han ska till Finland och kolla på spelare men att även svenskar är aktuella. Han ser en möjlighet till att göra mycket nytt på forwardssidan, i och med sex stycken utgående kontrakt.

– Absolut, så är det. Vi ser en möjlighet. Sen är det en tuff värld. Vi vet vad vi ska göra, vad vi har pratat om i sportrådet, styrelsen och som förening för att vara hållbara på sikt.Vi vet att vi kommer att få kriga under x antal år för att bygga något nytt – både i ekonomin och det sportsliga, men det är vi beredda att göra.