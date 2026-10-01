Jättehyllningen: "Kvaliteter för att spela betydligt högre upp"

Victor Pantzare jublar under mötet med Leksand.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Är det nu Victor Pantzare slår igenom i Hockeyallsvenskan?

Ja, frågan är i högsta grad relevant efter onsdagens 7–3-kalas mellan Västerås IK och Leksands IF. En rejäl skräll med tanke på förväntningarna inför säsongen, och tabelläget vid nedsläpp, men också ett stort steg i rätt riktning för den 20-årige forwarden.

Pantzare klev av isen med två mål och en assist, och hyllas nu stort.

– Ruggigt bra. Jag tycker Pantzare var lite blyg och försynt i början när jag kom in. Men sen de sista två träningsmatcherna och starten på säsongen har han varit en av våra ledande forwards, verkligen tagit för sig och utvecklats på ett fantastiskt bra sätt. Han förtjänar de kassarna han gör och jag tycker att han är sjukt bidragande i vårt lag, säger tränaren Mikael Wikstrand till VLT.

Vågar släppa loss: "Han har ett högt tak"

Victor Pantzare har Täby som moderklubb, men kom till Västerås för U18-spel 2022. Han har sedan börjat slå sig upp i A-laget, och fick i fjol göra sitt första mål i Hockeyallsvenskan. Det var dock 50 procent av hans poäng över 46 ombytta matcher.

– Man har väl kanske vågat släppa loss lite mer nu på slutet, allt sitter i huvudet. Det är kanske inte så att man har blivit bättre, men man har fått mer självförtroende och tro på sig själv, säger Pantzare själv till VLT om succén mot Leksand.

Mikael Wikstrand menar att det är mycket upp till Pantzare själv var taket hamnar.

– Jag tycker att han har många saker för att bli oerhört bra. Det är klart att han har ett högt tak. Han är inte framme än och ska väl inte vara framme än heller. Han har mycket att jobba på, men han har otroligt mycket kvaliteter för att spela betydligt högre upp än i Hockeyallsvenskan, säger tränaren.