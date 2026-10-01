Carter Berger stängs av efter tumultet.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Se situationen här.



Det var med cirka åtta minuter kvar att spela av onsdagsmötet mellan Leksands IF och Västerås IK som ett tumult bröt ut nere i hörnet. Carter Berger, den nye kanadensiske backen i dala-laget satte igång det hela genom att ge sig på Fabian Hellström, och därefter flög spelarna på varandra.

Nu meddelar disciplinnämnd att Carter Berger stängs av för "kicking".

27-åringen anmäldes efter slutsignalen i 3–7-matchen och situationen har granskats under torsdagen, med extra fokus på den spark som ska ha träffat Hellströms skridsko i upprinnelsen till det större bråket. Straffet blir avstängning i en match.

Nämnden skriver att det inte kan förklaras på annat sätt än att det varit en avsiktlig spark.

"Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Carter Berger avsiktligt sparkat en motståndare. Han har därigenom gjort sig skyldig till Kicking. Förseelsen bör föranleda en avstängning", skriver man i beslutet.

Leksand får därmed, under fredagen, möta BIK Karlskoga utan Berger.

Carter Bergers svar: "Inte någon som helst avsikt"

Carter Berger har fått möjlighet att kommentera det hela, och gör det på följande vis:

– Efter att ha fått möjlighet att se videomaterialet förstår jag att rörelsen med mitt vänstra ben kan uppfattas som en sparkrörelse, och jag beklagar att situationen uppstod och att min skridsko kom i kontakt med motspelaren. Under själva händelsen var jag dock helt omedveten om att jag gjorde den här rörelsen med benet eller att min skridsko kom i kontakt med motspelaren. Det var en fysisk och rörig situation där flera spelare var involverade, med knuffar och slag, och mitt fokus i stunden var att behålla balansen och min position i konfrontationen.

Han fortsätter:

– Jag vill vara väldigt tydlig med att jag inte hade någon som helst avsikt att sparka motspelaren eller att använda min skridsko för att träffa eller skada honom. Jag var inte medveten om den specifika rörelsen vare sig under matchen eller efteråt, utan blev uppmärksammad på den först när jag fick se videomaterialet. Jag beklagar situationen och det intryck som mitt agerande kan ha gett. Jag respekterar mina motspelares säkerhet och skulle aldrig medvetet använda min skridsko på det här sättet. Det fanns ingen avsikt att sparka eller skada motspelaren, och jag hoppas att händelsen kan bedömas med hänsyn till detta sammanhang. Jag har aldrig tidigare varit avstängd i min karriär. Ur mitt perspektiv, en oavsiktlig rörelse som uppstod mitt i en fysisk konfrontation och inte en medveten handling riktad mot motspelaren.