Frondell hyllas stort: "En komplett spelare"

Anton Frondell hyllas av kedjekamraten Tyler Bertuzzi efter första matchen.

Anton Frondell fick känna på NHL redan förra året. Tolv matcher hann den svenska 19-åringen göra för Chicago Blackhawks innan säsongen var slut.

Natten till tisdag spelade Chicago sin första match för säsongen mot Vegas Golden Knights. Frondell var då uppställd som center mellan Tyler Bertuzzi och Andrew Mangiapane men fick senare under matchen Patrick Kane bredvid sig när Mangiapane blev skadad.

Nu hyllas han av sina kedjekamrater.

– Det jag gillar allra mest med honom är att han inte är rädd för att gå in och forechecka, eller att lägga ner pucken och jobba för den. Han är inte rädd för att gå in i de tuffa, jobbiga ytorna, säger Bertuzzi till NHL.

Bertuzzi var i samma kedja som Frondell under nio av tolv matcher förra säsongen och de två har hållit ihop under denna säsongen med, sedan träningscampen.

– Han har väldigt mycket skicklighet. Han är stor och kan åka skridskor. Jag tycker han är en komplett spelare och det är det jag gillar med honom, fortsätter Bertuzzi.

Frondell om att spela center

I Djurgårdens IF Hockey höll Frondell mest till ute på en kant, men i Chicago har de använt honom som center. Han har tidigare sagt att han har haft Aleksander Barkov som förebild och försöker efterlikna hans spel.

– Jag har sagt det förut, jag tycker verkligen om att hjälpa till i egen zon och bidra defensivt. Så det handlar bara om att tävla och jobba hårt. Det spelar ingen roll vilken del av isen jag befinner mig på. Om vi är i anfallszon handlar det om att försöka få till forecheckingen, och om pucken plötsligt går åt andra hållet måste man backchecka och jobba hemåt. Det är helt enkelt det jag måste göra, och det man måste göra för att laget ska vinna, säger Frondell till NHL.

Började säsongen dåligt

Under träningscampen gick tränare Jeff Blashill ut och sa att Frondell, till en början, inte var på samma nivå som han avslutade förra säsongen, men att han var tillbaka i slutet av campen. I matchen mot Vegas hade han 17:40 minuter istid och han förklarar att han ser fram emot kommande matcher.

–Jag tycker att det har gått åt rätt håll. Jag känner att jag tror mer på mig själv nu efter de här matcherna. Jag skyddar pucken bättre och håller i den mer. Vissa byten är bättre, andra sämre. Så var det även mot Vegas, men jag är på väg dit och blir bättre.

Nästa match spelas mot Utah Mammoth natten till fredag.