Radiosportens Daniel Widing synar Luleå och HV71.

Foto: Bildbyrån (montage).

Luleå Hockey näst sist i SHL och tillsammans med HV71 är det dom två lag som har släppt in flest mål, 19 var på endast fyra matcher. Hockeysverige.se bad tidigare storspelaren, som idag är expert på Radiosporten, Daniel Widing, fundera kring båda klubbarnas inledningar av säsongen.



– Det är tidigt på säsongen. Dennis Hall har kommit in som ny tränare och vill sätta en ny spelidé mot den (Tomas) ”Bulan” Berglund har haft under många, många år i föreningen, säger Daniel Widing till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag är inte så oroad över Luleå utan tror att det tar lite tid när man får en ny tränare som vill sätta sina spelidéer. Framför allt när Luleå har haft samma huvudtränare så länge och många spelare kvar från den tiden.



Däremot ser han inte att målvaktsspelet i Luleå har varit optimalt.



– Jag är lite oroad över Matteus Ward start. När jag kollade matchen mot Skellefteå tycker jag att det var några puckar han skulle ha.

– Deras försvarsspel blir lite lidande av att det är lite mycket att tänka. När man ska sätta en ny spelidé, att då som hockeyspelare åka runt och tänkta är det sämsta man kan göra. Det ska sitta i ryggmärgen, vilket är det man försöker få in med Dennis Hall.

Widing: Dennis Hall är rätt man för Luleå

Något som visar på att just försvarsspelet inte klickat är att Luleå släppt in 19 mål på fyra matcher. Alltså ett snitt på närmare fem mål per match.



– Dennis vill förkorta tiden i egen zon, vilket han själv har sagt. Han vill också att man spelar sig ur försvarszonen på ett annat sätt. Att man har lite mer puckinitiativ från egen zon. Det kanske kan kosta på lite grann. Att spelarna inte vana vid det spelet och, som jag sa, det kan ta lite tid att komma in i det.

– Det är vad som jag tycker är oroväckande och just defensiven är vad Luleå är kända för. Luleå kommer att få ordning på det och det är en stark grupp där uppe. Det kommer ta lite tid bara, men det får inte ta för lång tid för då rullar tåget.

Dennis Hall är ny tränare i Luleå.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Daniel Widing upplever också att Dennis Halls ledarskap passar bra i Luleå.



– Ja, det tror jag. Dennis skiljer sig inte allt för mycket från ”Bulan”, av det jag hört. Nu känner inte jag Dennis, men han är en kravställare, verbal, gillar att utmana spelare och ge verktygen dom behöver.

– Sedan är det rutinen. ”Bulan” Berglunds rutin är det få som har. Det är den stora skillnad mellan dom både, men jag tror absolut att Dennis Hall är rätt man där uppe.

En större utmaning för Niklas Eriksson i HV71

Liksom Luleå har även HV71 tre poäng och 19 insläppta mål.



– Här tror jag Niklas Eriksson, nya tränaren, har en större utmaning. HV71 som förening har generellt inte mått så bra och inte bara på isen.

– Under mina första år i proffshockeyn i Leksand tog Niklas hand om oss unga spelare på ett väldigt bra sätt. Han är väldigt noggrann och kommer sätta in en träningskultur som är tuff och hård.

– Det kanske visar sig lite och man kanske inte är på topp just nu fysiskt sett. Det kommer att ta tid att få in dom här nya grejerna.

– I ett lag som inte går så bra är det skönt att få tydliga roller. Där kan det också vara så att man får en roll man inte är så bekväm med som spelare och som det tar lite tid att anpassa sig till.

– Det kan vara så att en tränare tänker på ett sätt och en spelare på ett annat. Till exempel att man vill vara offensiv, men just nu, i den här perioden av säsongen, inte får vara det, så det är mycket som måste falla på plats för HV71.



Herman Liv har fått ta ett ganska stort ansvar i inledningen av säsongen, vilket Daniel Widing ser som lite oturligt för både honom och HV71.



– Det är olyckligt. Han kom in och vann sin debut. Efter den matchen hade jag sett att han fått tagit ett litet break. Det var mycket intryck för Herman som gjorde det jättebra.

– Felix Sandström har en skada som krånglar så Herman har fått tagit det här ansvaret direkt. I längden kanske det kan vara positivt för HV71, men i korta perspektivet tror jag det bästa hade varit att få matcha in honom succesivt.

Niklas Eriksson har tagit över HV71.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Bör HV71 vara oroliga?

Du sa att Luleå kanske inte behöver vara så oroliga efter starten i SHL, behöver HV71 vara det?

– Lite mer oroliga än Luleå tycker jag dom ska vara med tanke på historiken i HV71.

– Jag tror att Niklas kommer få ihop den gruppen väldigt bra, så jag tror inte att HV71 kommer vara där nere i botten när vi väl summerar den här säsongen.



Vilka kommer vara där nere i botten då vi summerar säsongen?

– Den frågan är inget roligt att få så här långt in på säsongen, säger Daniel Widing med ett skratt och fortsätter:

– Timrå IK är ett av lagen jag tror kommer att hamna där. Jag är lite oroad över vad Djurgårdens IF Hockey har visat så här i inledningen. Det får bli mitt lag nummer två som jag tror kommer vara där nere om dom fortsätter spela som dom gjort.