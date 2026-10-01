Axel Bergkvist sitter just nu på ett utgående kontrakt.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Förra SHL-säsongen var den poängmässigt bästa i karriären för Axel Bergkvist, men de där 25 är långt ifrån det snitt han nu håller med ett mål och fyra assist på de första fyra matcherna 2026/27. Kort sagt en succéstart för 26-åringen från Insjön.

Men var lämnar det backen inför nästa säsong? Kontraktet i Färjestad BK går ju ut till nästa sommar.

I Aftonbladets podcast ”Abris & Sanny” har just Bergkvist pekats ut som en ”het spelare” för många lag, och själv bekräftar han också att det inte inletts en diskussion om förlängning med Karlstad-klubben.

– Vi har som sagt inte pratat någonting, så det är svårt att svara på, svarar han själv i Värmlands Folkblad om huruvida det kommer vara hans beslut att stanna eller inte.

– Jag tror att den känslan kommer senare, när man får en känsla för det längre fram och när och om man skulle börja prata. Som sagt, det är ingenting jag vill lägga fokus på nu. Jag vill verkligen försöka sätta mig själv i ett så bra läge som möjligt längre fram, och det gör jag genom att fokusera på nästa match hela tiden, fortsätter han.

"Det är också en lösning, men inte för mig"

Axel Bergkvist menar att han gärna spelar några matcher till innan han lägger energi på vad han gör nästa år.

– Framför allt för min egen skull. Jag vill inte fundera på det för tidigt eftersom det kan ta fokus från mig, säger han till VF och fortsätter om det som blivit vanligare i SHL, att förlänga så tidigt som möjligt.

– Det är också en lösning, men inte för mig. Jag tycker om att lägga det åt sidan och fokusera på mitt spel, göra så bra jag kan och sedan ta det därefter.

Bergkvist kom till Färjestad från Mora och Hockeyallsvenskan 2022. Det här är därmed hans femte säsong i tröjan. Och just tröjan har nu också fått ett "A" på sig i och med rollen som assisterande kapten.