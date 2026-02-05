Utspelet i TV: ”Det är som ett juniorlag”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Trots 2–2 på tavlan var Timrå IK:s Sebastian Hartmann inte nöjd inför tredje perioden mot Linköping. Sedan föll man med 2–4.

– Nu måste vi förbättra oss i tredje och gå ut och vinna den här jävla matchen, säger han i TV4.

Sebastian Hartmann röt till när Timrå mötte Linköping. Foto: Bildbyrån (montage).

”Första två är inte bra alls, vi kommer inte till någonting om jag ska vara ärlig”

När Timrå förlorade sin tredje raka match (1–3 mot Rögle 31 januari) var det ovanstående ord som JVM-hjälten Alfons Freij använde. Vid det läget låg man sist i SHL sett till formen de fem senaste matcherna.

Idag, torsdag, kom Linköping på besök, men frustrationen fanns delvis kvar.

– Vi är tvåa i närkamper, vinner för få där ute. Då blir det som det blir, att vi blir fast i egen zon. Vi skapar inte riktigt någonting. Det måste vi ändra på, säger 31-årige Sebastian Hartmann till TV4 inför tredje perioden.

Utspelet från Hartmann: ”Som ett juniorlag”

Vid detta läge stod det dock 2–2 efter att Hartmann själv nätat i powerplay, innan Robin Kovacs svarat för LHC. Men forwarden var inte alls nöjd.

– Man måste börja röra på fötterna. Det står ju stilla där ute. Det är som ett juniorlag, säger han om vad Timrå behövde göra.

– Det spelar ingen roll nu. Nu måste vi förbättra oss i tredje och gå ut och vinna den här jävla matchen, fortsätter han sedan om sitt mål.

I tredje avgjorde sedan Robin Kovacs efter en utvisning i offensiv zon på just Hartmann. LHC-stjärnan säkrade sedan sitt hattrick till 4–2.