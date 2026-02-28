Expertens kritik: ”Det är en usel match”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter nio insläppta på två matcher tog sig HV71 an Timrå med en mer defensiv plan. Då fick de ändå en del kritik i TV4.

– Jag har ifrågasatt karaktär och moral, och det kan de såklart kasta i ansiktet på mig om de lyckas sno den, säger Sanny Lindström från studion.

TV4:s expert Sanny Lindström gillade inte första perioden mellan Timrå och HV71. Foto: Bildbyrån (montage).

En reaktion och ett trendbrott var vad Anton Blomqvist menade att han ville se när HV71 gästade Timrå under lördagen.

Men 1–5 mot Frölunda och 0–4 mot Djurgården följdes istället av en första period där det dröjde till minut 16 innan man fick iväg sitt första skott på mål. Och ja, då gick det skottet även in i mål. Hugo Pettersson var den som fick jubla, efter att Timrå dragit på sig sin första utvisning.

– Det är en usel match uppe i Timrå, mellan två väldigt svaga lag, säger TV4:s Sanny Lindström från studion.

– Timrå är klart bättre i den här matchen, men det är svagt passningsspel i den här matchen. Positivt för HV, man har släppt in nio mål de två senaste matcherna, nu lyckas man med första problemet. Men spelet med puck från båda lagen är anmärkningsvärt svagt, fortsätter han senare.

”Då kan de kasta det i ansiktet på mig”

Petterson, som smällde in pucken från vänstra tekningscirkeln, menade att det var en taktik från start att spela på defensiven.

– Helt okej ändå. Vi pratade innan om att spela samlat, och alla är inne på samma spår. Vi sa det, att vi jobbar tillsammans och inte någon sticker iväg, så fortsätter vi att bygga vidare på det här, säger han i TV4 inför första pausen då skotten visade 14–3.

Sanny Lindström återkom sedan till att han kunde få äta upp sina ord.

– HV71 fokus här och nu är att vinna, sen må du skita i hur det ser ut. Jag har ifrågasatt karaktär och moral, och det kan de såklart kasta i ansiktet på mig om de lyckas sno den i Timrå, säger han i TV4.

Matchen pågår!

