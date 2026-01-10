”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tim Juel har haft en tuff höst i Timrå.

Men nu är fjolårets succémålvakt tillbaka och har hittat formen igen.

– Man kan inte göra mycket annat än att bara gneta på och göra jobbet, säger Juel om tuffa tiden.

Tim Juel har hittat formen igen efter en tung höst. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Timrå har hittat formen igen och de har gjort det med Tim Juel i kassen.

Under lördagskvällen tog laget sin tredje raka seger. Det blev 2-1 efter straffar mot HV71 och Timrå bryter därmed också sin långa förlustsvit på bortaplan.

– Det är gött med vinst och två poäng. Jag tycker att vi startar matchen bra men sedan får vi väl inte riktigt ut vårt spel, framför allt offensivt där, sista fyrtio. Men sedan tycker jag ändå att vi håller det tajt och inte ger dem allt för mycket. Vi tar matchen in till straffar och där är vi effektivare helt enkelt så det var skönt att vinna på bortaplan igen och gött med två poäng, säger Tim Juel till hockeysverige.se efteråt.

Tim Juel var en av matchens lirare i vinsten. Trots att han ”bara” fick 21 skott på sig klev målvakten fram med flera avgörande räddningar under matchens gång. Sedan stoppade han även alla tre straffar för att se till att Timrå kunde lämna Jönköping med bonuspoängen.

– Det var lite styrningar och studspuckar som man fick fladdra till på någon gång. Det är kul att vara inne i det igen och få marginalerna med sig lite och framför allt är det kul att få vinna med laget.

Timrås assisterande tränare Daniel Karlunden var nöjd med Juels insats mellan stolparna.

– Vi har ett bra målvaktsspel i dag. Tim Juel kliver fram för oss, sedan är det en bra laginsats försvarsmässigt också, säger Karlunden på presskonferensen.

Tim Juel har studsat tillbaka för Timrå

Annars har Tim Juel haft en tuff höst i Timrå IK.

Förra säsongen gjorde han stor succé med 92,9 i räddningsprocent och 1,95 GAA på 31 matcher. Det gjorde att han fick pris som SHL:s bästa målvakt efter säsongen. Men i år har det gått desto tyngre. Juel fick en tuff start vilket också gjorde att han tappade förstaspaden till Jacob Johansson. Han har därmed fått sitta en hel del på bänken och innan han gjorde comeback i kassen mot Örebro i tisdags hade burväktaren inte spelat sedan den 27 november.

Nu har Juel däremot vaktat kassen i tre raka matcher och stått för tre starka insatser vilket har lett till tre vinster.

Hur är känslan nu när du har kommit tillbaka igen?

– Det känns stabilt, det finns fortfarande mycket små detaljer att slipa på, både lagmässigt och individuellt, men överlag har det varit starka prestationer. Sedan tycker jag ändå att vi har börjat hitta målskyttet och den effektiviteten på ett bättre sätt också.

Säsongen har ju såklart inte gått som du hade velat men har du hanterat det för att studsa tillbaka på bästa sätt?

– Det är klart att det har varit lite frustrerande, speciellt när man inte har fått spela, men det är en del av jobbet också. Man får göra det bästa av situationen och försöka ta chansen när den kommer igen.

–Sedan kan man ju inte… Eller hockeyn är väl lite som livet i allmänhet. Det går upp och ner och man kan inte göra mycket annat än att bara gneta på och göra jobbet. Om man bara gör det så kommer det att vända till slut, avslutar Tim Juel.

