Positiva beskedet – efter skademörkret: ”Testa”

Tim Erixon ser gryningen igen i skademörkret.

Om två veckor ska långtidsskadade Timrå-backen testa att träna på is igen.

– Jag måste sikta på att ta mig tillbaka, säger han till Sundsvalls Tidning.

Tim Erixon i Timrå. Foto: Bildbyrån/Jonas Forsberg.

– Det största problemet är att benet domnar av på grund av ryggen. Det är inte smärta som stoppar, utan det är att benet inte känns av riktigt. Ingen, varken jag eller läkaren, har något svar. Det känns tragiskt. Jag vill kunna ge ett svar, även för mig själv, men det funkar inte så.



Så lät det tidigare i juli då Tim Erixon berättade för Sundsvalls Tidning om den ovissa situation han stod inför efter endast sex spelade matcher under hela 2024/25. Den 34-årige backen hoppades då att hans långdragna skadeproblem inte skulle innebära slutet på karriären, samtidigt som Timrå IK bekräftade att man inte letade ersättare.



Nu börjar Tim Erixon se gryningen efter skademörkret. För ST berättar den tidigare NHL-spelaren att han ska testa att gå på is om två veckor.



– Det har varit så i ett år nu, att jag fått ta dag till dag eller max en vecka framåt i taget. Svaren jag ger är ofta ovissa, men det är för att hela min vardag är oviss, säger Erixon till tidningen och fortsätter:

– Jag måste sikta på att ta mig tillbaka och vara med för att spela fullt ut. Målsättningen är att få det att funka. Sedan så har det varit lite två steg fram och ett steg bak, och vi har fått ställa om, provat annat och vänt på alla stenar. Jag ser jättemycket fram emot att testa på is igen, så det ska bli kul.

”Finns en möjlighet att jag inte blir helt 100”

Timrå har i veckan spelat sin första träningsmatch, men för Erixon blir det inte träning med lagkamraterna när han går på is. Individuell träning med fysioterapeuten Jon Berglund, samt ledarstaben står istället på schemat, till en början. Därefter ska isträningen stegras.



2025/26 är det sista året på Tim Erixons kontrakt, men hans förhoppning är att kunna visa upp sig innan dess, om det går att spela med det strulande benet.



– Det är klart att det finns en möjlighet att jag inte blir helt 100. Men jag har jobbat hårt på sidan av isen, säger han till Sundsvalls Tidning.



Skellefteå-produkten, som är född i USA, vände hem till Sverige 2019 för spel i Växjö, men sedan 2021 är Timrå hemmadressen.







