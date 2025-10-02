Tidigare SHL-spelare misstänks för grovt narkotikabrott
En tidigare SHL-spelare har gripits av polis.
Spelaren, som inte kommer från Sverige, står misstänkt för grovt narkotikabrott.
Den tidigare SHL-spelaren greps av lokal polis under torsdagsmorgonen misstänkt för grovt narkotikabrott.
Spelaren misstänkts ha begått brottet mellan den 1 juni och den 29 september i år. Den tidigare SHL-spelaren har tunga meriter från internationellt spel och har även gjort säsonger i NHL.
Enligt nationell media nekar spelaren till brott i sin helhet enligt sin advokat.
