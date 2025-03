Tidigare FBK-stjärnan lägger av

Milan Gulas var en av SHL:s bästa spelare under sina år i Färjestad BK.

Men nu är karriären över – 39-årige Gulas meddelar att han lägger av.

Milan Gulas lägger skridskorna på hyllan. Foto: Bildbyrån/Montage

Milan Gulas är ett namn som fortfarande minns med glädje i Karlstad. Den tjeckiske forwarden var en stjärna i Färjestad och en publikfavorit under sina år i Värmland mellan 2013 och 2017.

Efter fyra säsonger valde dock Gulas att vända hem till Tjeckien där han har spelat sedan dess. Men nu är karriären över för 39-åringen. Efter att HC Motor České Budějovice blivit utslagna ur slutspelet under söndagen bekräftar nämligen klubben att Milan Gulas lägger skridskorna på hyllan. Något han själv även berättade direkt efter förlusten.

– Det blev känslosamt för mig efter att matchen var slut. Jag visste att jag inte skulle fortsätta spela och det är alltid tufft när man förlorar hemma. Jag har spelat hockey hela mitt liv och det har uppfyllt mig. Hockey har alltid varit min passion men nu är det dags att ägna sig åt något annat, sade Gulas i en tv-intervju efter uttåget, enligt hokej.cz.

Milan Gulaš oznámil konec aktivní kariéry. Guli, děkujeme za všechno! ❤️💛💙🤍 pic.twitter.com/7UyMPylRmw — Banes Motor České Budějovice (@HC_Motor) March 23, 2025

Milan Gulas nära rekord i Tjeckien

Milan Gulas kom till Färjestad från KHL under säsongen 2013/14 och blev snabbt en stjärna i FBK-laget då han stod för tio mål och 23 poäng på 26 matcher efter att han anslöt. Därefter skrev Gulas ett kontrakt för att stanna i Färjestad där han fortsatte leverera de kommande säsongerna. Både 2014/15 och 2015/16 gjorde han minst 20 mål och 40 poäng. Säsongen 15/16 kom Gulas fyra både i SHL:s skytteliga och poängliga efter att ha gjort 20 mål och 45 poäng på 51 matcher.

Men 2016/17 gick det inte lika bra med åtta mål och 30 poäng på 47 matcher för tjecken och han kom att lämna Färjestad efter säsongen. Då vände Milan Gulas hem till Tjeckien där han vann poängligan och utsågs till ligans bästa spelare tre säsonger i rad mellan 2018 och 2020. Säsongen 2019/20 gjorde han otroliga 76 poäng på 52 matcher för HC Plzeň vilket är den tredje högsta poängnoteringen någonsin i den tjeckiska högstaligan.

Efter fyra säsonger i Plzeň flyttade Gulas hem till moderklubben České Budějovice där han direkt blev lagkapten. Han har då varit en av lagets bästa spelare fyra år i rad trots sin ålder men nu väljer alltså 39-åringen att lägga skridskorna på hyllan. Totalt gjorde Gulas 281 mål och 627 poäng på 722 matcher i Extraliga och han är därmed åtta sett till mål genom tiderna och tia i poängligan under ligans historia.

Under sin karriär var Milan Gulas en given spelare i det tjeckiska landslaget under många år och han spelade även VM för Tjeckien 2019.