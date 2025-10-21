Theodor Lennström avbröt måndagens träning – men väntas spela mot Luleå på torsdag. Istället ser backlöftet Felix Öhrqvist ut att lånas ut i jakt på mer speltid.

– Felix behöver speltid inför JVM i vinter, säger assisterande sportchef Tony Mårtensson till Corren.

Det suckades nog en del i Östergötland igår, när skadeförföljde Theodor Lennström avbröt Linköpings träning. Men redan idag var han tillbaka på isen igen.

Nu är han av allt att döma spelklar till Linköpings match mot Luleå på torsdag.

– Vi räknar med att han spelar, säger assisterande sportchefen Tony Mårtensson till Corren.

Felix Öhrqvist lånas ut från Linköping

Det innebär att Felix Öhrqvist, som haft svårt att få speltid under hösten, av allt att döma kommer lånas ut. 19-åringen, som väntas ta plats i JVM-truppen, har varit med i matchtruppen tio gånger under SHL-säsongen men har mot slutet bara fått spela ströminuter. Förra säsongen var han utlånad till Almtuna i HockeyAllsvenskan och hyllades då som ett stort utropstecken.

– Felix behöver speltid inför JVM i vinter, bekräftar Mårtensson till lokaltidningen.

Corren rappporterar också att nyckelspelaren Remi Elie, som gjorde comeback för ett par veckor sedan men blev skadad på nytt, väntas bli borta ytterligare ett gäng veckor. Däremot kan Jakub Vrána vara spelklar till på torsdag, efter att ha missat några matcher till följd av hjärnskakning och sjukdom.

