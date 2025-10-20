Theodor Lennström har levererat för Linköping trots en skadedrabbad försäsong. Under måndagen tvingades dock stjärnbacken kliva av under SHL-lagets träning. Detta skriver Corren.

Theodor Lennström. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Trots en skadedrabbad försäsong kastades Theodor Lennström rakt in i hetluften i inledningen av 2025/26. Linköpings sjukgymnast, Jonas Emmoth, beskrev det hela som ”inte helt optimalt”, och under en period hade stjärnvärvningen även ett eget träningsprogram.



Nu kommer nya oroande nyheter från Corren. Under måndagens träning fick Lennström nämligen bryta i förtid.



– Ingen aning, säger huvudtränaren Mikael Håkanson till tidningen om huruvida han såg vad som hände.



Den 31-årige backen har hittills spelat elva av 13 matcher, och står på sju poäng (0+7).

Svaret om Vrana: ”Ska kunna gasa”

Den enda spelaren som inte var med på is under måndagen var Remi Elie, enligt Corren. Erik Norén är på väg tillbaka efter sin skärskada och Jakub Vrana tränade för fullt i en kedja med Fredrik Karlström och Eskild Bakke Olsen.



– Nu ska han kunna gasa. Så att, vi får se, säger ”Musse” Håkanson om spel på torsdag, borta mot Luleå.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects