Theodor Lennström och Luke Martin straffas efter slagsmålet.

Duon tvingas till två matchers avstängning – men bara Lennström får böter för att ha kastat handskarna.

Theodor Lennström och Luke Martin stängs av efter att ha kastat handskarna. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Det hettade till rejält i gårdagens SHL-match mellan Örebro och Linköping. När Theodor Lennström satsade hårt i en tackling mot Örebros Patrik Puistola svallade känslorna över i Örebro. Närkingarna menade på att Lennström satte ut sitt knä i försök till en bentackling på Puistola, som dock hann undvika den värsta smällen. Örebro-backen Luke Martin åkte sedan över för att skydda sin lagkamrat.

Både Lennström och Martin kastade handskarna och delade ut flera slag mot varandra med bara knytnävar. Efteråt kritiserades duon, men framför allt Theodor Lennström, av TV4-experten Joel Lundqvist för att ha initierat slagsmålet.

– Det är väldigt onödigt. En sådan viktig spelare som Lennström måste hålla kylan. Jag förstår att man som spelare kan ryckas med, men att ta steget till att slänga handskarna… Du vet direkt att det blir en annan bedömning när du gör det. Framför allt när man är aktiv i ett sådant här slagsmål. Där måste du besinna dig och förstå vad du utsätter laget för i den situationen. Han kan ju riskera avstängning här och det kommer ju drabba hans lag, sade Lundqvist i gårdagens tv-sändning och fortsatte:

– Det kan vara heta situationer och bli slag med handskarna på, då blir det ofta två minuter. Men just att du aktivt slänger av dig handskarna och är drivande i ett sådant här slagsmål, där är bedömning hård. Det finns inget som försvarar det.

Lennström och Martin stängs av två matcher

Både Theodor Lennström och Luke Martin fick matchstraff i gårdagens match. Under fredagsmorgonen anmäldes duon även till disciplinnämnden för ”fighting.

Nu har disciplinnämnden också kommit med sin dom. Både Theodor Lennström och Luke Martin stängs av i två matcher, men bara en av dem straffas även med böter. Lennström tvingas nämligen betala 34 500 kronor i böter, medan Martin klarar sig undan från att böta.

”Nämnden finner det således utrett att Theodor Lennström och Luke Martin avsiktligt utövat våld på det sätt som beskrivs i anmälan. Beteendet har ingen koppling till hur man normalt spelar ishockey och handlingen är inte på något sätt en tillåten del av spelets idé, och av sådan art att den bör medföra disciplinär bestraffning i form av avstängning”, skriver disciplinnämnden i sitt beslut.

