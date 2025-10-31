Theodor Lennström och Luke Martin kastade handskarna i gårdagens SHL-match.

Nu riskerar duon avstängning – och har anmälts till disciplinnämnden.

Theodor Lennström och Luke Martin hamnade i slagsmål. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Det var i slutet av gårdagens SHL-möte mellan Örebro och Linköping som känslorna svallade över. Theodor Lennström satsade hårt i en tackling mot Örebros toppforward Patrik Puistola. Örebro uppfattade det som att Lennström stack ut sitt knä i ett försök att sänka Puistola med en knätackling.

Det fick Luke Martin att ilskna till och han åkte över för att försvara sin lagkamrat. Det hela ledde till ett stort gruff mellan alla spelare på isen. Martin och Lennström bröt sig däremot loss från resten av spelarhögen. De båda spelarna kastade sedan även handskarna och började dela ut flera slag mot varandra innan domarna klev emellan.

Under fredagsmorgonen står det klart att duon nu riskerar att stängas av efter slagsmålet. Både Theodor Lennström och Luke Martin anmäls nämligen till disciplinnämnden, meddelar SHL.

Stort slagsmål mellan Örebro och Linköping. Matchstraff för Lennström och Martin som kastade handskarna ❌ pic.twitter.com/gIe9inDwKi — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) October 30, 2025

Joel Lundqvist sågar Theodor Lennström: “Väldigt onödigt”

Efter gårdagens match riktade TV4-experten Joel Lundqvist framför allt kritik mot Theodor Lennström och hans agerade i situationen, speciellt med tanke på Linköpings tuffa situation i SHL.

– Det är väldigt onödigt. En sådan viktig spelare som Lennström måste hålla kylan. Jag förstår att man som spelare kan ryckas med, men att ta steget till att slänga handskarna… Du vet direkt att det blir en annan bedömning när du gör det. Framför allt när man är aktiv i ett sådant här slagsmål. Där måste du besinna dig och förstå vad du utsätter laget för i den situationen. Han kan ju riskera avstängning här och det kommer ju drabba hans lag, sade Lundqvist i gårdagens tv-sändning och fortsatte:

– Det kan vara heta situationer och bli slag med handskarna på, då blir det ofta två minuter. Men just att du aktivt slänger av dig handskarna och är drivande i ett sådant här slagsmål, där är bedömning hård. Det finns inget som försvarar det.

Örebro vann matchen med hela 7–2.

Disciplinnämndens beslut kommer senare under fredagen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects