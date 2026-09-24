Uppgifter: JVM-aktuelle backen lånas ut

Theodor Hallquisth.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Elva och en halv minuts istid i premiären mot Färjestad blev tre och en halv minuts istid i tisdagens seger mot Timrå. När Örebro nu dessutom får in stjärnbacken David Quenneville i laget ser SHL -klubben ut att låna ut sin backtalang Theodor Hallquisth .

19-åringen, som förra sommaren draftades av Minnesota Wild i andrarundan, kommer enligt Expressen att lånas ut till IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan.

Kan spela JVM i vinter

Hallquisth är född 2007 och har således åldern inne för att spela JVM i vinter. Backen har tidigare under säsongen funnits med i Juniorkronornas lag, där han stått för två poäng på fyra landskamper denna säsong.

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Förra säsongen spenderade Hallquisth stora delar av säsongen på lån i Hockeyallsvenskan. Då spelade han 30 matcher med Troja-Ljungby, där han noterades för tre poäng (0+3) och snittade drygt 16 minuters istid per match.