Mardrömsbeskedet: Säsongen är över

Säsongen är över för Simon Ryfors.

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Simon Ryfors skadade sig i tisdagens finalrepris mot Fribourg-Gottèron efter en tackling från landsmannen Marcus Sörensen .

Ryfors blev liggandes på isen efter smällen – och nu kommer ett blytungt besked för den svenske Davos-stjärnan. Via sin hemsida meddelar Davos att Ryfors ådragit sig både en korsbandsskada och meniskskada i knäet och att säsongen nu är över.

"Vi önskar honom styrka, tålamod och ett snabbt tillfrisknande", skriver klubben på sin hemsida.

Har kontrakt till 2028

Den 29-årige svensken har spelat i Davos sedan 2024, då han flyttade till den schweiziska klubben från Rögle. Förra säsongen producerade han 35 poäng (11+24) på 49 grundseriematcher i NL samt tio poäng (4+6) på 17 slutspelsmatcher för Davos.

Den här säsongen blev det tre poäng (2+1) på fyra matcher för Ryfors.

Ryfors har en säsong kvar på kontraktet med Davos efter den här säsongen, som han förlängde till 2028 förra sommaren.